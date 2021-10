12 kirjoittajaa, sanoo, että haluamme tukea yliopistoa menestymään ja nousemaan kansainväliseen kärkeen. Juuri se on se syy, miksi olemme olleet perustamassa säätiöyliopistoa.

Aamulehti kirjoitti 21.10. Tampereen yliopiston konsistorin toiminnasta.

Me Tampereen yliopiston perustajat haluamme tukea yliopistoa menestymään ja nousemaan kansainväliseen kärkeen. Juuri se on se syy, miksi olemme olleet perustamassa säätiöyliopistoa. Yksi keskeinen tekijä tiellä menestykseen on yliopiston hallitus, joka voi tuoda uusia kontakteja ja näkemyksiä sekä tukea rehtoria yliopiston johtamisessa. Säätiöyliopistona toimivan Tampereen yliopiston tutkimuksen, koulutuksen tai taiteellisen toiminnan sisältöön ei hallitus puutu.

Yliopistolaissa säädetään, että "hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta." Tästä perustajat haluavat pitää huolellisesti kiinni.

Aamulehden artikkelissa väitetään, että yliopiston perustajista vain Teknologiateollisuus olisi esittänyt ehdokkaansa hallituksen jäseniksi. Tämä ei ole totta, sillä esitetyt henkilöt ovat kaikkien perustajien yhteiset ehdokkaat, jotka on nimetty perustajien sopimalla koordinaatiomenettelyllä. Tämä on ollut koko konsistorin tiedossa.

Toivomme, että niin hallituksen nimitysprosessille kuin itse hallitustyöskentelyllekin suotaisiin työrauha, eikä niitä yritettäisi hankaloittaa väärään tietoon perustuvalla julkisella keskustelulla.

Yliopistoyhteisöön kuuluu vapaus keskustella ja olla eri mieltä, mutta Tampereen yliopiston sisäinen kädenvääntö saa jo suhteettomasti palstatilaa. Toivomme että sen sijaan nyt keskityttäisiin kehittämään Tampereen yliopistoa kohti kansainvälistä huippua. Yliopiston saavutuksista ja valtavista mahdollisuuksista olisi aika alkaa viestiä sen ansaitsemaan positiiviseen sävyyn.

Antti Aarnio

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Esa Halme

maakuntajohtaja, Pirkanmaan liitto

Minna Helle

varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Jari Jokinen

toiminnanjohtaja, Tekniikan akateemiset TEK ry

Juhani Lehti

puheenjohtaja, Tampereen kauppakamari

Pekka Markkula

puheenjohtaja, Tampereen Teknillisen Seura ry

Erkki Solja

puheenjohtaja, Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö

Teppo Tapani

rehtori, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Harri Tilli

puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr

Mikko Toikkonen

hallituksen puheenjohtaja, C.V. Åkerlundin mediasäätiö

Teuvo Vastamäki

puheenjohtaja, Tampereen kauppaseura

Juha Yli-Rajala

konsernijohtaja, Tampereen kaupunki