Aleksis Kiven patsas on väärässä paikassa

Tampereen kirjastotalon edustalla paljastettiin Wäinö Aaltosen Aleksis Kivi -veistos 11.8.1928 tasavallan presidentin, neljän ministerin, maaherran ja koko kaupunginvaltuuston ollessa läsnä. Aaro Hellaakoski kirjoitti paljastuspäivänä Aamulehdessä veistoksen valmistumisesta. Hän kiinnitti erityisesti huomiota Aleksis Kiven vasempaan käteen, jonka kaksi sormea koskettavat hänen rintaansa ja josta Aaltonen itse sanoi: ”Minä olenkin paljon miettinyt sitä kättä. Sen pitäisi sanoa: minäkö?”

Menin lauantai-iltana 23.10. tutustumaan paikan päälle Kiven käteen. Oli kuitenkin liian pimeä ja valot niin suunnatut, että käden lähempi tutkiminen oli jätettävä aamuun. Ei kuitenkaan niin pimeä, etteikö katse olisi heti kiinnittynyt veistoksessa muusan käden ja Kiven pään väliin iskettyihin rikkoutuneen skeittilaudan jäänteisiin. Ne olivat siellä vielä sunnuntaiaamuna, kun kävin uudelleen tutkimassa Aleksis Kiven vasenta kättä.

Olen huomannut, että kaupunki tietoisesti on muuttamassa puistikon luonnetta. Myös patsaan sivustoilta on poissa istutukset ja penkitkin.

Uusi skeittiparkki on saanut pitää kukkaset. Mietin, onko patsas enää oikeassa ympäristössä kirjaston ja myöhemmin lehtien lukusalin muutettua Metsoon. Alunperinhän se Wäinö Aaltosen ja patsastoimikunnan mielestä oli tarkoitettu teatteritalon ja kellotapulin välimaille myös torilta päin näkyvälle paikalle. Teatterin mielestä se kuitenkin olisi ollut siinä heidän tiellänsä.

Taisi kirjailija F.E. Sillanpää olla profeetta hänen päättäessään oman selostuksensa patsaan paljastamistilaisuudesta: ”Hellaakoski kirjoitti samana päivänä tamperelaisessa lehdessä (AL 11.8.28), että patsas on väärässä paikassa. Niin on. Sen pitäisi olla kaukaisessa erämaassa, jollain läntisellä rinteellä, kivisten polkujen takana. Jossain, jossa kotomaamme koko kuva ja pyhä pyörryttävä korkeus yhtyvät ja jonne eivät suotta eksy ne, joiden katse on kiinni maan tomussa” (Kansan Kuvalehti 34/1928).

Jos ei vielä kuitenkaan noin kauas, vaan voitaisiin kokeilla Hämeenpuistoa Tampereen työväenteatterin kohdalla.

Joel Niininen

Tampere