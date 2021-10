Toisiolaki vaikeuttaa lääketieteen tutkimusta ja huonontaa hoidon laatua, kirjoittaa kahdeksan lääketieteen asiantuntijaa.

Lääketieteen tutkimus edistää potilaiden hoitoa, selvittää hoidon laatua ja parantaa resurssien käyttöä. Iso osa tutkimuksesta perustuu rekisteritietoon pohjautuvaan analyysiin. Käytännön esimerkkejä ovat esimerkiksi leikkauskomplikaatioiden tai lääkkeen haittatapahtumien ilmaantuvuuden tutkiminen.

Perinteisesti rekisteritutkimus on perustunut sairaaloiden potilasasiakirjamerkintöjen järjestelmälliseen läpikäyntiin. Tällainen tutkimus on ollut aikaisemmin suoraviivaista ja nopeaa. Tutkimusluvat on hankittu paikallisesti ja aineistot on kerätty suoraan eri sairaaloiden potilaskertomusjärjestelmistä. Koodatut aineistot on yhdistetty helposti ja tietosuojan kannalta turvallisesti nykyaikaisissa tietojenkäsittely-ympäristöissä.

Toisiolaki eli laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä astui voimaan 1.5.2019. Lain myötä lupaprosessi ja aineiston hallinta on siirretty kansallisen tietolupaviranomaisen vastuulle. Tämä on tarkoittanut myös aiemmin ilmaisenkin tutkimustoiminnan muuttumista mahdottoman kalliiksi.

Ennen asiakirjatutkimus maksoi ainoastaan lääkäritutkijan vapaa-aikaa. Nyt pelkkä tietolupa maksaa 1000 euroa ja aineiston hallintakustannukset ovat tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja. Iso osa tutkimuksesta on tehty täysin ilman rahoitusta. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahoja on leikattu 80 prosenttia vuosituhannen vaihteesta. Toisiolain kustannukset tutkijalle tekevät rekisteritutkimuksen nykyresurssein lähes mahdottomaksi.

Toisiolakia pitää kiireellisesti muuttaa. Sairaaloiden rekisteritutkimusten hallinta tulee ottaa pois lupaviranomaiselta raskaine taloudellisine kustannuksineen.

Viime kädessä kliinisen tutkimuksen estyminen on suoraan pois potilaidemme terveydestä sekä terveydenhuollon kehityksestä.

Aleksi Reito

dosentti, Tampereen yliopistollinen sairaala

Ville Ponkilainen

LT, Keski-Suomen keskussairaala

Elina Ekman

LT, Turun yliopistollinen keskussairaala

Ilari Kuitunen

LT, Mikkelin keskussairaala

Timo Tuovinen

LL, Oulun yliopistollinen sairaala

Enni Sanmark

LT, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Toni Seppälä

dosentti, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Joonas Kauppila

professori, Oulun yliopistollinen sairaala