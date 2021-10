Tasa-arvo koulumaailmassa tarkoittaa toisinaan sitä, että kukaan ei saa mitään, kirjoittaa tamperelainen opettaja.

Ahaa-teatterin Pia Hakala ihmettelee koulujen haluttomuutta viedä oppilaita teatteriin (AL 23.10.). Kyse ei ole koulujen haluttomuudesta, vaan siitä että Tampereen kaupungin perusopetus katsoi aikoinaan epätasa-arvoiseksi tilanteen, jossa vanhemmilta kerätään raha luokan teatterivierailulle.

Opettajat älähtivät tästä välittömästi, mutta päätös on ja pysyy.

Koululaisnäytöksiin liput maksavat 5 – 10 euroa. Esitys on juuri se sama, johon lippu iltanäytökseen maksaa 20 euroa. Kouluilla ei ole rahaa jemmassa teatterikäyntejä varten, joten lipun hinta on perinteisesti pyydetty oppilaiden kotoa. Ensin on toki käyty keskustelu Wilmassa, onko luokan vanhemmilla halua tällaiseen toimintaan osallistua. Lähes aina vanhemmat maksaisivat lipun hinnan mielellään.

Sanomattakin on selvää, että luokalta kaikki lapset lähtevät teatteriin huolimatta siitä, pystyykö jokaisen koti teatterilipun maksamaan. Raha kerättäisiin (kuten ennenkin tehtiin) yhteisvastuullisesti.

Opettajat siis mielellään lapsia veisivät teatteriin, vanhemmat mielellään lipun hinnan maksaisivat ja lapset riemuissaan teatteriin lähtisivät. Tämä ei kuitenkaan käy, koska on väärin pyytää vanhemmilta rahaa mihinkään koulun toimintaan. Se ei kertakaikkiaan käy, vaikka vanhemmat itse haluaisivat luokan teatteriin kustantaa.

Tasa-arvo koulumaailmassa tarkoittaa toisinaan sitä, että kukaan ei saa mitään.

Lastenteattereille koululaisnäytökset ovat luultavasti olemassaolon ehto. Vaihtoehtoisesti kaupungin pitää kaivaa kuvettaan tukien muodossa, kun merkittävä summa kuntalaisilta jää saamatta. Monen opettajan on vaikeaa ymmärtää, kuka tässä voittaa.

Saija Pitkänen

luokanopettaja, Tampere