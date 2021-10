Mikäli emme tuota ruokaa täällä Suomessa, se tuotetaan jossain muualla.

Joka vuosi Suomessa lopettaa useita satoja maatiloja. Viime vuonna lopettaneita tiloja oli noin 1 200. Se on paljon se. Suomen maatalous on ollut syvässä kriisissä jo useita vuosia, mutta tänä vuonna lapun luukulle laittanee ennätysmäärä yrittäjiä.

Luonnonvarakeskuksen Luken vuoden 2018 laskelmien mukaan kolmannes Suomen maatiloista lopettaa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että joka päivä kolme maatilaa ajaa tuotantonsa alas.

Tilan alasajon pääsyyt ovat Ylen mukaan kannattamattomuus ja yrittäjän uupumus. Vuonna 2018 maatalousyrittäjän keskimääräinen tuntipalkka oli neljä euroa.

Tilojen kannattavuuden keskiarvo on heikentynyt vuosi vuodelta. Keskimäärin tuotanto on tappiollista niin viljan viljelyssä, lypsykarjataloudessa, lihantuotannossa, siipikarjataloudessa kuin kasvihuoneviljelyssäkin.

Tuottajahinnat ovat jatkaneet alentumistaan samaan aikaan, kun lannoitteiden ja energian hinnat ovat nousseet jopa kymmeniä prosentteja lyhyessä ajassa.

Lisäksi samaan aikaan kun tuottajat joutuvat arjessaan kamppailemaan toimeentulonsa kanssa heiltä vaaditaan ilmastotoimien kiihdyttämistä.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on todennut, että maatalouden tilanne pelastettaisiin, jos jokainen suomalainen pistäisi kotimaiseen ruokaan 25 senttiä päivässä lisää, ja se menisi lyhentämättömänä tuottajalle. Ongelma on kuitenkin, että ruokaketjussa on monia välikäsiä, jotka ahnehtivat itselleen suurimman osan voitoista.

Nyt tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa ja yhteisiä talkoita viljelijöiden auttamiseksi. Näiden talkoiden ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa kuluttajahintojen nousua vaan pulskasti voiva kauppaketjuduopoli voisi luovuttaa osan voitoistaan tuottajille. Painetta tähän voisi poliitikoiden lisäksi tulla ihan meiltä kuluttajilta.

Pelkkää solidaarisuutta se ei ole sillä maaseudun tyhjentymisellä on muitakin seurauksia. Ajelin viime viikonloppuna parin sadan kilometrin matkan Valkeakoskelta Elimäelle, ja reitin varrella silmään osui ainoastaan yksi karjatila. Sen sijaan sitäkin enemmän näkyi kauniita, vanhoja hylättyjä taloja ja hoitamattomia pusikoita.

Suomen maatalousmaakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla on vielä suhteellisen elinvoimainen ja toimelias maaseutu sekä keskimäärin hyvin hoidetut "markit" niin kun paikalliset sanovat. Pohjanmaalla on myös erityisen paljon sikatiloja, jotka tosiaan lopettavat nyt ennätysvauhtia.

Ei se mitään mutta jotakin pitäisi tulla myös tilalle sillä jotain meidän on syötävä.

Missä tulevaisuuden etätyöläiset, mökkiläiset, rauhaa etsivät turistit ja innovatiiviset maaseudun uusasukkaat liikkuvat, jos Suomen vuosikymmenien aikana rakennettu infra ajetaan nyt lyhytnäköisesti alas.

Kaikkein tärkeimpänä asiana kuitenkin näen sen, että mikäli emme tuota ruokaa täällä se tuotetaan kuitenkin jossain – poissa silmistä, mutta todennäköisesti siellä missä tuskin voimme kovin hyvin vaikuttaa eläinten kohteluun, saati ruoan puhtauteen tai ympäristökuormitukseen!

Harri Rinta-Möykky

Helsinki