Turvallinen internet vahvistaa demokratiaa – on huolehdittava, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa

Viime kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi ennätyksellisen alhaiseksi: monilla paikkakunnilla jopa alle 50 prosentin. Erityisen huolestuttavaa on nuorten äänestysaktiivisuus, joka nuorisoalan kattojärjestö Allianssin raportin mukaan jäi 35 prosenttiin.

On tyypillistä ajatella, että demokratian toteuttaminen tarkoittaa lähinnä äänestämistä. Toimivassa demokratiassa kansalaiset vaikuttavat vaalien välissäkin muun muassa mielenosoituksin, kansalaisaloittein, vetoomuksin ja kansalaistottelemattomuuden keinoin – sekä somessa vaikuttamalla.

Myös nuoret haluavat osallistua yhteiskunnan päätöksiin taatakseen itselleen mieluisan tulevaisuuden. Yhteiskunnan on huolehdittava, että nuorten yhteiskunnallinen ääni kuuluu päätöksenteossa. Sen lisäksi on varmistettava, että tilat joissa nuoret haluavat ääntään käyttää, ovat turvallisia. Yhä enemmän se tarkoittaa turvallista nettiä.

Suomessa äänestysikä on 18 vuotta ja siksi monille nuorille oman äänen kuuluviin saaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Myös äänestysikäiset nuoret käyttävät nettiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. On vastenmielistä, että nuoret kohtaavat jatkuvaa vähättelyä ja vihapuhetta nimenomaan aikuisten suunnalta, kun he haluavat ilmaista näkemyksensä yhteiskunnallisista asioista Twitterissä, Instagramissa tai TikTokissa. Tämä ei kannusta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Sosiaalisessa mediassa vaikuttamista ei tule aliarvioida. Erityisesti poikkeukselliset kuntavaalit toteutettiin pitkälti somessa. Toisaalta vaikkapa ympäristöliikkeet ovat voineet kasvaa globaaleiksi somen ja netin avulla. Parhaimmillaan sosiaalinen media voi siis parantaa demokratiaa ja antaa äänen niille, joilta se on perinteisesti otettu pois. Juuri siksi netistä on siivottava vihapuhe ja valeuutiset pois.

Tässä someyhtiöiden on otettava vastuuta. Jokaisella on oikeus turvalliseen nettiin.

Iida Silfverhuth

Changemaker-verkoston puheenjohtaja 2021