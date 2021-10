Sote-uudistus on ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa ja korjata alaa vaivaavia ongelmia

Sote-uudistus ei tule täyttämään siihen kohdistettuja odotuksia, ellei koko sektorin rahoitusta ja työoloja haluta pitkäjänteisellä kehittämistyöllä merkittävästi parantaa, kirjoittavat Eveliina Laakso, Heikki Savola ja Henry Scheinin.

Suomessa käydään tammikuussa maakuntavaalit, joissa valitaan päättäjät uusien hyvinvointialueiden hallintoon. Vaaleissa äänestetään siitä, missä oloissa hoitotyötä tehdään ja mitä palvelut maksavat.

Haasteena on, että sama potti sote-rahoitusta jaetaan uudelleen, mikä aiheuttaa haasteita osalle alueista. Ikääntyvässä Suomessa on yhä vaikeampi tuottaa taloudellisesti palveluita, joissa toteutuvat sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus että vastuullisuus sote-alan työntekijöitä kohtaan. Meidän on päätettävä, haluammeko todella parantaa sosiaali- ja terveyspalveluitamme ja turvata niiden toimivuuden myös jatkossa.

Sote-uudistus on mahdollisuus kohentaa sekä palveluiden käyttäjien yhdenvertaisuutta että uudistaa sote-alan työoloja. Se tarjoaa hyvän tilaisuuden tarttua alan houkuttelevuuden ja työolojen ongelmiin.

Sotepalveluiden nykyisen rahoitusmallin jäädessä historiaan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosesseja voidaan yhtenäistää. Kustannustehokkuutta voidaan löytää johtamistapojen muutoksesta ja kohdentamalla resursseja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä hoidon oikea-aikaisuuden toteutumiseen.

Sote-alan houkuttelevuutta voidaan kehittää ja työvoiman saatavuus turvata paitsi parantamalla alan palkkausta, myös muuttamalla toimintamalleja itseohjautuvammiksi. Hollantilaisen Buurtzorgin kaltaista itseohjautuvuusmallia on kokeiltu hyvin tuloksin esimerkiksi Järvenpäässä. Siellä itseohjautuvan kotihoidon kokeilujaksolla sote-henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 22,3 prosenttia. Kokeilua tulisi laajentaa ja kehittää osallistavan yhteisöllisyyden suuntaan. Jo nyt sen nähdään lisäävän työhyvinvointia sekä keventävän hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Työn tuottavuus ei Suomessa kehity kuten nopeamman väestönkasvun maissa. Purkamalla maahanmuuttajien työllistymisen ja työperäisen maahanmuuton esteitä voisimme saada hoiva-alalle tekijöitä, kunhan samalla pystymme lisäämään alan ja maamme houkuttelevuutta. Työvoiman tarvetta ei pystytä kattamaan kotoperäisesti tulevaisuudessa, kun siihen ei pystytä nytkään.

Eveliina Laakso

Heikki Savola

Henry Scheinin

TalousVihreät ry