Tampereen kaupunkiseudun päättäjien kannattaisi unohtaa Helsinki-Vantaa lentoaseman suunnan nopean ratayhteyden rakentamishaihattelut ja ryhtyä ajamaan pontevammin nykyisen ratayhteyden parantamista.

Aamulehti otsikoi 19.10. näyttävästi pääradan suunnittelulle haettavasta 75 miljoonan euron tukirahasta EU:lta.

Pääradan suunnitteluyhtiö on teettämässä tällä hetkellä maastokäytävien kartoitusta Helsinki-Vantaan lentoaseman suuntaan selvittäen samalla tulevaan jatkosuunnitteluun liittyviä rajoitteita sekä alueella sijaitsevia suojelualueita. Aika vähälle lehtijutussa jää nykyisessä ratakäytävässä tapahtuva rautatien parannustyö.

Minusta tässä asiassa ollaan Pirkanmaalla ainakin viisi vuotta myöhässä, sillä tunnin juna lähti jo Helsingin rautatieasemalta Turun suuntaan ja kaikki Tampereelle matkaavat jäivät asemalle. Tässä muutamia perusteluja.

Turun tunnin junan suunnittelu on ollut käynnissä jo hyvän aikaa ja radan konkreettiseen rakentamiseen tähtäävä suunnittelu on hyvin pitkällä Espoon kaupunkiradan osalta, joka on ensimmäinen osuus Turun suunnan tunnin junassa.

Samoin seuraavan osuuden ratasuunnittelu on käynnissä Espoo-Salo-välillä ja loputkin Salo–Turku-yhteyden ratasuunnittelijat on jo valittu ja suunnittelu on käynnistymässä lähiaikoina. Nämä kaikki suunnitteluvaiheet tähtäävät siis radan rakentamiseen ja seuraava vaihe toteutuksessa onkin hankkeen rahoituksen varmistaminen ja urakoitsijoiden valinta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuon rataosuuden rakentaminen on hyvin lähellä toteutumista, jos ja kun Suomi saa jossain vaiheessa EU:lta tukirahoitusta merkittäviin liikenteen vihreän siirtymisen hankkeisiin. Useita tämän kertaluokan infrahankkeita Suomessa ei samanaikaisesti voi olla käynnissä, joten voisi vanhan sloganin mukaan todeta, että tässäkin nopeat ovat syöneet hitaat.

Nykytilanteessa Tampereen kaupunkiseudun päättäjien kannattaisikin unohtaa Helsinki-Vantaa lentoaseman suunnan nopean ratayhteyden rakentamishaihattelut ja ryhtyä ajamaan pontevammin nykyisen ratayhteyden parantamista yhdessä Kanta-Hämeen kanssa.

Nykyiseen ratakäytävään perustuvan yhteyden parantaminen olisi lisäksi tehtävissä noin kahdessakymmenessä vuodessa, kun tuo lentoaseman kautta kulkevan ratayhteyden toteuttamien kestää ainakin 40-50 vuotta eikä kukaan tällä hetkellä tiedä, missä asennossa maapallo lepää silloin.

Jarmo Kuivanen

Tampere