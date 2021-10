Hanna Kuuselan esittämällä kritiikillä laaja Tampereen yliopiston henkilökunnan tuki.

Aamulehti julkaisi 16.10. artikkelin otsikolla ”Kaappaako teknologiateollisuus vallan Tampereen yliopistossa?” Se antoi äänen kolmelle professorille, jotka kaikki edustivat samaa mielipidettä: ongelmia ei ole, tai ongelmana on vain eri mieltä olevien asenne ja retoriikka.

Kirjoitus on yksipuolinen, sillä erilaisia näkökantoja olisi helppo löytää yliopistolaisten keskuudesta.

Kirjoitus viittaa yliopistotutkija Hanna Kuuselan julkisesti muun muassa Helsingin Sanomissa esittämään arvosteluun. Kuusela on luottamusasemansa ja tutkimushankkeensa myötä tuonut esiin yliopistolaisten kritiikkiä uutta johtosääntöä ja toimintakulttuuria kohtaan. Tämän vuoksi hän on joutunut kokemaan henkilöön menevää vähättelyä ja jopa panettelua, jonka mukaan kyse olisi vain Kuuselan henkilökohtaisesta ristiretkestä. Näin ei ole: meitä on paljon muitakin.

Yliopistodemokratiaa puolustaneet henkilökunnan ehdokkaat saivat lähes tuhat ääntä konsistorivaaleissa 2018. Kuuselan johtamassa tutkimuksessa kartoitettiin henkilökunnan ajatuksia yliopiston päätöksenteosta; puolet vastasi kyselyyn, ja heistä 77 prosenttia kannatti yliopiston sisäisiä jäseniä yliopiston hallituksessa. Johtosäännön muuttamista vaatineen adressin kirjoitti yli 800 yliopistoyhteisön jäsentä.

Lue lisää: Kaappaako teknologia­teollisuus vallan Tampereen yliopistossa? Kolme professoria tyrmää sotaisan puheen ja kovat väitteet: ”Olen yrittänyt kovasti miettiä, mikä oli ennen parempaa”

Teknologiateollisuus ry, joka kolmen professorin haastattelun mukaan ei hamua valtaa yliopistossa, on äänekkäimpänä säätiöyliopiston perustajista systemaattisesti vastustanut yliopistoyhteisön osallistumista päätöksentekoon, esimerkiksi konsistorin vapaata valtaa valita hallitus sekä tiedekuntaneuvostojen aseman vahvistamista talousasioissa ja rekrytoinneissa.

Aamulehden haastattelemat kolme professoria korostavat, että he eivät havaitse lähipiirissään vastakkainasettelua. Me olemme samaa mieltä: myös meidän ympärillämme kollegat puurtavat yhteisen yliopiston ja yhteisten päämäärien eteen. Emme myöskään näe vastakkainasettelua eri alojen välillä vaan erinomaisia yhteistyön mahdollisuuksia yli oppiainerajojen.

Kritiikin kärki on aivan muualla. Fuusion myötä yliopistolaisten mahdollisuudet rakentaa oman yliopistonsa tulevaisuutta ovat kaventuneet ja tilalle on tullut hierarkkinen linjaorganisaatio. Tilannekuvamme on myös erilainen kuin kolmella professorilla: jokapäiväinen tutkimus- ja opetustyö ei toimi uuden yliopiston ansiosta vaan siitä huolimatta. Henkilökuntaan, työtiloihin ja palveluihin suunnitellut leikkaukset vaarantavat tämän työn ja ovat osoitus uuden johtamistavan epäonnistumisesta.

Erimielisyyttä ei pidä vähätellä tai piilotella – saati leimata julkisessa keskustelussa yhtä henkilöä ongelmatapaukseksi, jonka toivotaan vaikenevan.

Jani Hakkarainen

yliopistonlehtori

Ville Kivimäki

yliopistotutkija

Maria Mäkelä

yliopistonlehtori

Tampereen yliopisto