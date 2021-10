Sote-alalla perustyötä tekevät työntekijät ovat tärkein tekijä laadukkaan palvelun tuottamisessa.

Sote-uudistuksen myötä noin 18 000 työntekijän työnantaja muuttuu Pirkanmaalla. Pirkanmaan hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työnantaja. Ei ole aivan yhdentekevää minkälaista henkilöstöpolitiikkaa alueella tullaan jatkossa harjoittamaan.

Pirkanmaan hyvinvointialue tulee olemaan Suomen suurin hyvinvointialue. Sen työntekijät vastaavat yli puolen miljoonan ihmisen sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, koulukuraattorit, lääkärit, pelastajat, psykologit ja monet muut ammattilaiset tekevät usein vaativaa työtä pienellä palkalla. Näitä ammatteja arvostetaan, mutta millä tavalla se näkyy käytännössä?

Sote-alalla perustyötä tekevät työntekijät ovat tärkein tekijä laadukkaan palvelun tuottamisessa. Jaksavat, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät takaavat laadukkaan asiakaspalvelun, hoidon ja hoivan. Arvostusta näitä töitä tekeville osoitetaan päätöksillä, joilla taataan riittävät resurssit, palkka ja koulutusmahdollisuudet. Tällainen arvostus johtaa parempiin palveluihin, väheneviin sairauspoissaolokustannuksiin ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Sairauspoissaoloista johtuvasta menetetystä työpanoksesta aiheutuu kustannuksia sekä yhteiskunnalle että työnantajille. On laskettu, että nämä kustannukset yhteiskunnalle koko valtakunnan tasolla lasketaan miljardeissa. Työpaikoilla sairauspoissaolot tarkoittavat esimerkiksi sijaisjärjestelyjä, lisääntyvää työkuormaa työssä oleville ja asiakassuhteiden katkonaisuutta.

Aluevaalien yhdeksi pääteemaksi tulee nostaa hyvinvoivat työntekijät. Sillä, millaista henkilöstöpolitiikkaa alueella harjoitetaan, on iso merkitys asiakkaiden saaman palvelun laatuun, työntekijöiden hyvinvointiin ja kustannuksiin. On myös ymmärrettävä, että jatkossa hyvinvointialueet kilpailevat keskenään työntekijöistä aloilla, joilla on kova työntekijäpula. Hyvinvointialueen on vaikutettava houkuttelevalta työnantajalta ja sote-alalla tehtävän perustyön on saatava ansaitsemaansa arvostusta.

Työntekijöiden arvostaminen ja kuuleminen on aloitettava jo nyt, kun tulevaa hyvinvointialuetta vasta rakennetaan.

Anita Huhtala

kunnanvaltuutettu, aluevaaliehdokas (sit. vihreät), Lempäälä