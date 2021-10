Tulevaisuudessa on huolehdittava vahvoista sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista, koska väestömme ikääntyy ja siten lähipalveluiden tarve kasvaa.

Muutaman kuukauden kuluttua valitaan uudet päättäjät tuleville hyvinvointialueille. Yksi eniten keskustelua herättänyt asia on lähipalvelut tai tarkemmin niiden tulevaisuus. On viljelty monenlaisia olkiukkoja siitä, että lähipalveluita karsitaan kunnista heti aluevaltuustojen aloitettua – tämä ei pidä paikkaansa. Sellaisille uhkakuville ei ole edes järkeviä argumentteja.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Olemme lailla edellyttäneet hyvinvointialueet vuokraamaan nykyiset sote-keskukset kunnilta ainakin vuoteen 2026 asti. Tämä tarkoittaa, että nykyinen palveluverkko on betonoitu ainakin siihen saakka hyvin nykyisen kaltaiseksi.

Se ei tarkoita, etteikö kehitystyötä tehtäisi lähivuosien aikana. Tulevien päättäjien on nimenomaan otettava kantaa siihen, miten palvelut tuotetaan ja mitä lähipalvelut ovat. Tärkeimpänä työkaluna tulevien päättäjien on laadittava Pirkanmaan hyvinvointialueelle oma palvelustrategia, jossa nämä päämäärät asetetaan.

Pirkanmaa on maantieteellisesti optimaalinen ja väestöllisesti Suomen suurin hyvinvointialue. Se antaa hyvät eväät rakentaa palveluverkkoa. Nykyisen palveluverkon saavutettavuus on myös kohtuullisen hyvä: noin 90 prosenttia asukkaista asuu 20 minuutin päässä terveysasemasta.

Tulevaisuudessa on huolehdittava vahvoista lähipalveluista, koska väestömme ikääntyy ja siten lähipalveluiden tarve kasvaa. Tarve koskee maaseutumaisia kuntia mutta myös Tamperetta ja sitä miten palvelut sijoitetaan kartalle. Ikääntyessä sairaudet ja siten palveluiden tarve kasvaa – se taas tarkoittaa tiheämpää asiointia sote-keskuksessa.

Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta siirtää Kelan kustantamien kuljetuspalvelujen rahoitusvastuu tuleville hyvinvointialueille. Tästä on alustavia positiivisia huomioita meillä Pirkanmaalla.

Keskeisin huomio: jos leikkaisimme lähipalveluista, heti kasvavat kuljetuskustannukset kasvattaisivat myös sote-palveluiden kokonaiskustannuksia. Siksi on tärkeää, että rahoitusvastuu kokonaisuudesta voisi olla tulevalla hyvinvointialueella, se vahvistaisi myös lähipalveluiden asemaa.

Palveluverkon lisäksi tärkeää on varmistaa toimivat palveluketjut eli oikea-aikaiset palvelut. Olemme lailla säätämässä voimaan hoitotakuun, jossa jokaisen on päästävä lääkärille vähintään viikon kuluessa. Tämä asukkaille annettava palvelulupaus edellyttäisi hyvinvointialueilta panostuksia perusterveydenhuoltoon, uudenlaisia laajoja sote-keskuksia, mutta myös joustavasti ostopalveluita, julkisen ja yksityisen sektorin tiivistä yhteistyötä.

Pirkanmaalle tulee rakentaa uudenlaisia ja moderneja hyvinvointikeskuksia, joista ihminen saa yhdestä paikasta laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin palveluja. Näistä Nokian ja Akaan hyvinvointikeskukset ovat jo hyviä esimerkkejä. Tällaisia on rakennettava ja toimintaa laajennettava ympäri Pirkanmaata.

Lisäksi meidän on uudella tavalla kehitettävä digitaalisia ja pyörillä liikkuvia palveluita, koska ne mahdollistavat avun nopeasti, lähes kellon ympäri ja postinumerosta riippumatta. Tietenkin on huolehdittava, että kaikilla on mahdollisuus käyttää palveluita ja niiden tarkoitus on tukea ihmisten hyvinvointia kokonaisuutena.

Me toteutamme nyt käytännössä Suomen suurimman rakenneuudistuksen. Valamme hyvinvointivaltion perustuksia uudelleen siten, että palvelut eivät ole enää eriarvoisia. Ei rikota toimivia osia, mutta korjataan rikkinäisiä. Hyvä tästä tulee.

Ilmari Nurminen

Kirjoittaja on pirkanmaalainen kansanedustaja (sd.)