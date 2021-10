Tärkeämpää kuin on kysyä, mikä on on ollut elämäsi biisi, voisi olla kysyä, mikä on ollut elämäsi antama opetus? Gordon B. Hinckley kiteytti: "Älkää koskaan tulko heikoksi lenkiksi sukupolvenne ketjussa".

Hän oli kokenut kanssamme ihmeitä, kiitoksen aiheita, enemmän kuin on koettu koko ihmiskunnan aikaisemmassa historiassa. Hän luetteli: autot, lentokoneet, tietokoneet, television, sähköpostin, netin, antibiootit – ilmastoteot (hiilenpoltosta luovuttiin kodeissa, katalysaattorit tulivat autoihin). Mutta kysyi, onko edistytty kyvyssä kommunikoida? Kun ei aina avoimesti pystytä keskustelemaan asioista edes perheissäkään! Kyllähän sitä sentään rakastuneina osattiin! Mitä se menestys sitten on? Älkää olko huolissanne asemastanne. Tehkää kaikki se, mitä kutsumuksenne edellyttää – tehkää se hyvin ja iloisin mielin.

Elämä saattaa joskus iloisesti yllättää. Niin kävi minullekin ja lähipiirille, kun Piki-koira katosi jahdin aikana luolastoon, mutta löytyi yli viikon päästä hyväkuntoisena tutuilta maisemilta.

Tuomo Isokangas

Nokia