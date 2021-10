”Totuuden” etsiminen on yksinkertaisinta tapahtumahistoriassa, jossa historian harrastajat usein pääsevät pitkälle, kirjoittaa tutkija Marko Tikka.

Toimittaja Matti Kuusela haastatteli Aamulehdessä kirurgi emeritus Kimmo Lehtimäkeä, joka on päättänyt kertoa sisällissodasta totuuden.

Koska olen ammatiltani rahasta mennyttä tutkiva historiantutkija, joka on paljon työkseen tutkinut vuotta 1918, asia sattuu kiinnostamaan. Esitetty lähtökohta, ”totuuden kertominen sisällissodasta” on kauniisti sanottuna hassu.

Reilumpaa olisi sanoa, että ei ole mitään meiltä salattua totuutta sisällissodasta. Sellaista ei ole ollut vuosikymmeniin. Ei myöskään ole saivartelua, kuten Matti ja Kimmo antavat ymmärtää, että ”totuuksia on monenlaisia”. Niitä nyt vain on! Ihmiset kun ovat kokeneet menneet tapahtumat eri tavalla, heille on selitetty historia eri tavalla. Tutkimuksenkin tehtävä on tiettyyn rajaan saakka hyväksyä eri tulkinnat tapahtuneesta.

Totuus ole usein myöskään niin kaunis, että sitä aivan noin vain hyväksyttäisiin. Osoitin aikanaan laajan alkuperäislähdeaineiston perusteella, miten huomattava osa punaisesta ja valkoisesta terrorista vuonna 1918 oli sodankäyntiä, suunnitelmallista tappamista. Aikaisemmin sattumanvaraisena pidetty tappaminen näyttäytyi nyt suunnitelmallisena murhaamisena. Tämä havainto, vaikka on ”totuus”, taitaa olla yhä jostain syystä vaikeaa hyväksyä.

Olen myös nähnyt vuosien varrella sen, miten täyttä poliittista humpuukia on monta kertaa esitetty totuutena, ja esittäjänä on ollut niin ammatti- kuin harrastajahistorioitsijoita. Muutaman kerran olen myös ottanut julkisesti ankarasti kantaa, kun olen tiennyt, että kirjoittajat kohtelevat menneisyyttä kaltoin.

”Totuuden” etsiminen on yksinkertaisinta tapahtumahistoriassa, jossa historian harrastajat usein pääsevät pitkälle ja heidän työnsä myös onnistuu tuomaan esiin uutta. Harrastajatutkijan näkökulma on usein puhtaasti konkreettinen. Hän kysyy, kuten Kimmo Lehtimäki, ”mitä tapahtui?”. ”Mikä aiheutti räjähdyksen, jossa Hugo Salmela kuoli?”

Heti kun siirrymme laajempiin teoreettisempiin kysymyksiin, kuten ”sisällissodan totuuteen”, ollaan paljon hankalammassa tilanteessa. Mikä on totuus? Kirjoitanko minä tai kirjoittaako Kimmo sittenkin joltakin väriltä haiskahtavaa totuutta, huomaamatta kenties sitä itse?

Tätä jokainen ammattitutkija miettii jokaisen työn ääressä. Historiantutkimuksessa jokainen sana on laukaus, emmekä tiedä, kehen se kohdistuu. Kenestä puhumme, millaisia asioita ja tekoja liitetään ilmiöön, jota kutsumme sisällissodaksi?

Kun näin teemme – kuten historiantutkimuksessa tulee aina jo lähtökohtaisesti tehdä – tullaan helposti siihen, että teksti on lukijoiden mielestä ”tylsää”. Tämä tylsä akateeminen historiantutkimus on kuitenkin selvittänyt totuuksia pala palalta ja laajentanut merkittävästi käsitystämme vuodesta 1918. Ammatti-ihmisten tutkimana sisällissodan historiaan ovat politiikan ja sotatapahtumien lisäksi ilmestyneet lapset, naiset, orvot, kuoleman kohtaaminen, sairaanhoito, sairaudet, tunteet, kokemukset…

Samalla sen selittäminen, miksi sodittiin, mikä siihen johti ja mitä siitä seurasi, ovat muuttuneet entistäkin vaikeammiksi. Helpot selitykset on helppo ostaa, koska ne ovat sopivan yksinkertaisia. Historia ei sitä ole.

Punnittu, huolellinen tutkimus on saanut rinnalleen paljon harrastajatutkimusta, joka ei kestä kriittistä tarkastelua. Se kaikki on kuitenkin lopulta osa sitä historian moniäänisyyttä, jossa jokaisella nyt vain on oma totuutensa.

On tärkeää, että harrastajahistorioitsijoiden työtä tuodaan esille. Se, että näissä jutuissa usein väheksytään ammatikseen tehtyä historiantutkimusta, on sen sijaan erikoista.

Harrastajankin tekemä tutkimus menettää osan uskottavuudestaan tällä ”tää on niinku totta, toisinku niiku virallinen akateeminen tutkimus” -puheella.

Valitettavasti on niin, että harrastelija sortuu todennäköisemmin tutkimuksen perusvirheisiin, koska hän ei tunne historiateoriaa, historiantutkimuksen käytäntöjä tai ylipäänsä historian kirjoittamisen luonnetta.

Jos Kuuselan Matti kirjoittaisi harrastelijatimpurista, joka on kätevästi nikkaroinut itse oman talonsa, hän tuskin kuluttaisi palstametrejä siihen, miten huonosti oikea ammattitimpuri saman olisi tehnyt. Historiantutkimuksen kohdalla tämä näyttää unohtuvan.

Marko Tikka

Suomen historian dosentti, yliopistonlehtori ma. ja historiantutkija, Tampereen yliopisto