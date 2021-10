Esperi Care: Hoiva-alan kilpailutuksissa laatu on nostettava etusijalle

Hoiva-ala tarvitsee kilpailutuksiin ja muihin palveluostoihin yhteiset raamit, joiden tarkoituksena on parantaa palveluiden laatua. Hintojen alas ajaminen vaikeuttaa palveluiden laadukasta tuottamista.

Saako halvimmalla hinnalla laadukkainta hoivaa? Kuntien on syytä katsoa hoivan hintalappua pidemmälle.

Kunnanvaltuutettu Tiina Wesslin (vihr) otti kantaa Aamulehdessä Lempäälän kunnan kilpailuttamaan tehostettuun palveluasumiseen. Kunnan päätöksessä 70 prosenttia oli laitettu hinnalle ja 30 prosenttia jäi laadulle ja muille perusteille.

Lue lisää: Hinnalla on pöyristyttävän suuri painoarvo kilpailutuksissa – vanhus- ja vammaispalveluiden kilpailutuksessa hinnan painoarvoksi voidaan määrittää 70 prosenttia

Hoivapalveluita kilpailutetaan usein halvimmalla hinnalla tai jopa ennakkoon määritellyllä kustannuskatolla. Sopimuksia, joissa hoitoisuuden muutoksia ei huomioida, on runsaasti. Tämän seurauksena enemmän pitäisi saada aikaan vähemmällä.

Hoiva-ala tarvitsee kilpailutuksiin ja muihin palveluostoihin yhteiset raamit, joiden tarkoituksena on parantaa palveluiden laatua. Hintojen alas ajaminen vaikeuttaa palveluiden tuottamista riittävällä laadulla riippumatta siitä, onko tuottaja yksityinen vai julkinen taho.

Vanhuspalvelulakiin tuodut hoitajamitoitukset ovat olleet tervetulleita. Niiden pitää kuitenkin koskettaa kaikkia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n alkuvuoden selvityksen mukaan 77 prosenttia hoivayksiköistä, jotka alittivat hoitajamitoituksen minimirajan, oli julkisen puolen yksiköitä. Yksityisiltä vaaditaan samojen mitoitusten saavuttamista pienemmillä kustannuksilla.

Laatu on asetettava kilpailutuksissa etusijalle. Eikä pelkästään laatukriteereinä, joita täytetään rasti ruutuun -menetelmällä, vaan laadun on oltava mitattavissa, jotta sen kehitystä voidaan seurata ja vaikuttavuutta arvioida. Laatukriteerien tehtävä on parantaa palvelun tasoa ja rohkaista palveluntuottajia kehittämään palvelun laatua. Ilman vertailukelpoista tietoa emme tiedä hoivapalvelujen laadun kustannuksista mitään.

Osa kunnista on antanut laadulle suuremman painoarvon, siis muutosta parempaan on ollut. Toivomme, että jatkossa useammat kunnat toteuttavat kilpailutuksiaan näin. Tarvitsemme hoiva-alalle vuoropuhelua, jotta kykenemme tuottamaan palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteenamme on, että hoivapalvelut saavuttavat Suomessa aseman, josta meidän ei tarvitse kokea kansallista häpeää, vaan voimme jokainen vanheta arvokkaasti saaden ansaitsemaamme hyvää hoivaa. Tämä onnistuu ainoastaan, jos hoivapalveluita tuottavat yksityiset yritykset, palveluita ostavat kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät sekä lakeja, säädöksiä ja asetuksia laativat viranomaiset ja poliitikot toimivat yhteistyössä.

Teemme hoivan kehityksessä oman osamme ja panostamme henkilöstömme koulutuksiin. Esperi kouluttaa 2000 hoivahenkilöä tunnevuorovaikutusmenetelmä validaatioon vuoteen 2025 mennessä. Kehitämme hoivan laatua pitkäjänteisesti, jotta asukkaamme voisivat elää kodeissamme omannäköistä elämää elämän ehtoopuolelle asti.

Jani Nurisalo

viestintäjohtaja, Esperi Care