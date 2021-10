Pirkkalaiskirjailijat vetosivat rahoituksen puolesta: Kirjallisuuden monimuotoisuus on uhattuna

Kirjastojen käyttäjille leikkaukset näkyisivät valikoiman merkittävänä supistumisena. Tämä koskisi varsinkin pienempien kuntien kirjastoja. Pirkkalaiskirjailijoiden vetoomus on kirjoitettu ennen hallituksen perjantain neuvotteluja. Hallitus päätti lopulta perjantaina, että avustusrahoja ei leikata ensi vuodeltakaan.

Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kirjastoille maksettava kulttuurilehtien tilaustuki on säilytettävä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää laajoja kulttuurialaan kohdistuvia leikkauksia. Suurin leikkaus kohdistuu vähälevikkisen kirjallisuuden ostotukeen sekä kirjastoille maksettavaan kulttuurilehtien tilaustukeen, joiden rahoitus esitetään lakkautettavaksi kokonaan. Leikkaukset vaikuttaisivat koko kirjallisuuden kenttään: kirjailijoihin, kustantamoihin ja viime kädessä lukijoihin.

Ajatus on kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta kestämätön. Kulttuurilehdet ja pienlevikkinen kirjallisuus ovat kentällä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, ja niitä tehdään jo nyt pitkälti talkoovoimin.

Pienlevikkisen kirjallisuuden piiriin kuuluvat niin runous, esseet, aforistiikka kuin valtaosa taiteellisesti merkittävästä proosastakin. Myös selkokielistä kirjallisuutta olisi vähemmän saatavilla. Kulttuurilehdet ovat puolestaan valtava tiedollinen pääoma, joiden tuen piirissä on tieteen, kieli- ja seksuaalivähemmistöjen, kansalaisaktivismin ja kriittisen journalismin julkaisuja. Korvamerkityn tuen avulla on ylläpidetty pienen kielialueen kulttuurin moniäänisyyttä.

Valtion kokonaisbudjetissa ostotuen ja tilaustuen tukisummat ovat pieniä. Leikkaus ei ole perusteltavissa merkittävillä säästöillä, vaan kyse on politiikasta ja arvovalinnoista. Miljoonan euron ostotuki on kansalaista kohti 20 senttiä. Kerrannaisvaikutuksineen leikkaukset haavoittavat koko kulttuurin arvoketjua.

Kirjastojen käyttäjille leikkaukset näkyisivät valikoiman merkittävänä supistumisena. Tämä koskisi varsinkin pienempien kuntien kirjastoja. Kyse on demokraattisesta oikeudesta päästä tiedon ja taiteen ääreen. Kirjastolaitoksen heikentäminen rapauttaa sivistysvaltion perustaa.

Kirjastojen rahoitusta on leikattu jo aiemmin tuntuvasti. Aikoinaan esimerkiksi runokokoelmia tilattiin lähes kaikkiin Suomen kirjastoihin, mutta kirjastokohtaiset tilaukset ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä tuntuvasti. Ostotuen lakkauttamisen myötä yhä useimpien kirjastojen kohtalona saattaisi olla totaalinen runottomuus. Ja esseettömyys, selkokirjattomuus ja proosan monimuotoisuuden puute. Myös kulttuurilehtien kannalta tilaustuki on tärkeä, sillä lehdille suunnattua tukea leikattiin rajusti 2010-luvulla, jolloin moni julkaisu kuoli.

Maakunnallisena kirjailijayhdistyksenä vaadimme leikkausten perumista. Kulttuuriala on kärsinyt merkittävästi koronarajoituksista, ja kentän toipuminen on yhä uhattuna. Suunnitellut leikkaukset olisivat kuolinisku monille lajeille, tekijöille ja kustantajille, ja isommassa kuvassa myös kansalaisyhteiskunnalle. Taiteeton ja kulttuuriton yhteiskunta on henkisesti kuollut.

Tiina Lehikoinen

puheenjohtaja ja Pirkkalaiskirjailijat ry:n hallitus