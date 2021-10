Asunnottomuus on jäävuoren huippu, sitä ennen on moni asia mennyt vikaan

Tällä viikolla Pirkanmaalla vietetään Asunnottomien yön viikkoa ja YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää 17.10.

Suomalaisen hyvinvointivaltion tulisi huolehtia jokaisesta huolimatta taloudellisesta asemasta, terveydentilasta tai ongelmien syistä. Miksi silti osa ihmisistä tippuu auttamisjärjestelmämme ulkopuolelle? Ja miten päihde- ja mielenterveysjärjestöt tähän liittyvät?

Järjestötyön ytimessä on ihminen. Ihminen, joka on syystä tai toisesta ajautunut tilanteeseen, jossa oman elämän hallinta on pettämässä tai pettänyt. Hän saattaa hävetä tilannettaan ja vointiaan, mikä estää hakeutumisen julkisten palvelujen äärelle. Tai hänen vointinsa on äitynyt niin pahaksi, ettei hän osaa tai kykene pyytämään apua. Tilanne heijastuu läheisiin ja pahimmassa tapauksessa lapsiin.

Me päihde- ja mielenterveysjärjestöissä annamme anonyymiä apua sekä jo ennen tilanteen eskaloitumista että sen jälkeen. Pidämme huolen kaiken ikäisistä ja annamme tukea jokaiselle ihmiselle, joka sitä tarvitsee – myös läheisille. Kuljemme rinnalla, kohtaamme ja etsimme oikean julkisen palvelun. Puramme häpeää puhumalla siitä ääneen ja valvomme heidän etuaan, jotka yhteiskunnassa jäävät näkymättömäksi ja joita ei kuulla.

Toimintamme täydentää julkisia palveluita, mutta toimii myös niistä riippumattomana. Kokemusten mukaan vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta ennaltaehkäisevät ongelmia ja raskaampien palvelujen käyttöä. Toimimme myös kuntien kumppanina palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Tilkitsemme palvelujärjestelmän aukkokohtia: avuntarve on valtava ja pyrimme parhaimpamme mukaan vastaamaan tähän tarpeeseen, erityisesti nyt kun alueemme päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat kriisissä.

Valtaosa Pirkanmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöistä saa avustusta kunnilta sekä valtionavustuksia Veikkauksen varoista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta. Nyt muuttuvassa tilanteessa toimintaamme uhkaavat vähenevät valtionavustukset ja rakenneuudistus, jossa pahimmassa tapauksessa kunnat ja hyvinvointialue eivät pääse sopuun järjestöavustusten maksajatahosta.

Asunnottomuus on jäävuoren huippu. Huipun alla moni asia on mennyt vikaan, erityisesti yhteiskuntamme kyvyssä huolehtia heistä, jotka ovat vaarassa pudota. Meillä onkin viesti kuntien ja tulevan hyvinvointialueen päättäjille: Varmistakaa, että pirkanmaalaiset saavat apua ja tukea matalalla kynnyksellä, anonyymisti ja kokonaisvaltaisesti myös jatkossa.

Me järjestöissä jatkamme perustyötämme – ihmisten auttamista – niin pitkään, kun ongelmia ja avuntarvetta on, mutta tätä varten toimintaedellytyksemme on turvattava.

Pirkanmaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkoston puolesta

Anu-Susanna Kallio

Taimi ry

Miika Joenperä

Tampereen A-Kilta ry