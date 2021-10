Mielipidekirjoittajan mukaan nyt hankittavan koneen tärkein työ on tunnistuslennot, kerätä dataa ja olla signaalitiedustelun terävin kärki.

Olen seurannut Suomen hävittäjähankinnan etenemistä kuin myös Tanskan, Norjan, Kanadan ja Puolan vastaavia. Viimeksi luin kirjan Raportti uusien hävittäjien hankinnasta. Tämä herättikin taas ajatuksia. Kenraalit haluavat vain ”parasta” ja toisaalta kulttuuriväki haluaa siirtää koko hankkeen jonnekin kauas. Keskustelussa on myös pyörinyt koneiden co2-päästöt kuin myös teollisen yhteistyön merkitys.

Kauppatietedien tohtori Eero Lehto on kirjoittanut, että konehankinta ei vaikuta juurikaan positiivisesti kansantalouteen. HX-hankkeen kokonaiskustannus on siis 30 miljardin euron ja 40 miljardin euron välissä riippuen koneesta, eikä siis julkisuudessa nähty 10 miljardia euroa. Kestävistä argumenteista jäljelle jää vain oleellinen: turvallisuuspolitiikka, suorituskyky ja hinta.

Turvallisuuspolitiikan tärkein tehtävä on pitää Suomi ulkona konflikteista ja jos tämä ei onnistu, niin sitten on tehokas puolustuslaitos estämässä miehitys ja enimmät vahingot.

Suorituskyvystä kirjoittava aktiivinen keskustelija eversti Ahto Lappi lyttää hävittäjät eilisen vehkeiksi, mutta näin ei ole. Mielestäni nyt hankittavan koneen tärkein työ on tunnistuslennot, kerätä dataa ja olla signaalitiedustelun terävin kärki. Sotaoloissa hävittäjä luo taistelukenttäkuvaa ja toimii liikkuvana aselavettina.

Lennokkien rooli tulee korostumaan jatkossa ja tässä Lappi on perustellusti oikeassa. Lennokkeja tutkii toki myös ilmavoimat.

Hankinnassa korostuu myyjävaltion tiedusteluorganisaatio, jossa koneiden keräämää dataa voidaan myös käsitellä. Tämä on strateginen kysymys. Tähän tiedusteluun pystyvät kaikki kandidaatit ja kaikilla tarjoavilla mailla on myös kyvykkäät tiedustelupalvelut. On totta, että ohjuksilla tapahtuva korkeatorjunta isoimpien keskusten suojaamiseksi on oikeaa politiikkaa. Siitäkin lienee jo joku hanke vireillä.

Poleeminen tietokirjailija Pentti Sainio taas näkee liiallista yhteistyötä kenraalien ja sotateollisuuden kesken. Näin se varmaan menee, mutta poliitikkojen tehtävä on kuitenkin päättää pitäen pää kylmänä. On myös kysytty, miksi Hornet pitää laittaa Suomessa romuksi, vaikka sillä on lennetty noin 3500 tuntia/kone, kun Kanadassa lennetään pidempään ja lentoprofiili lienee vastaava. Hyvä kysymys mutta myöhässä.

Entä aseet? Jotkut pitävät nykyistä käytössämme olevaa JASSM-ohjusta hyökkäysaseena. Sitä se kategorisesti ei mielestäni ole, mutta uhkaisi ehkä Pietarin ohjusprikaateja ja siten (toivottavasti) nostaisi niiden käyttökynnystä.

USA:n kongressin Suomelle myöntämä ostolupa JASSM-ER (extended range) Moskovaan saakka yltävällä ohjuksella sen sijaan olisi jo hyökkäysase ja voisi vetää ensi-iskun päällemme. Suomi on taatusti jo maalitettu, mutta siitä on vielä askel ensi-iskuun. Hyvä on myös tietää, että ilmeisesti JASSM-ER- risteilyohjusten laukaisu vaatii USA:n hallinnon luvituksen ja laukaisukoodit.

Yhteenvetoni on, että maavoimien ja muiden aselajien kehitys ei saa vaarantua. Maata ei voi vallata ilman maajoukkoja. Suomi säilyi miehittämättä 1944 ja säilytti valtiomuotonsa.

Toiseksi pitää välttää joutuminen ensi-iskun kohteeksi.

Kolmanneksi on varmistettava, etteivät huoltoon, ylläpitoon, softapäivityksiin ja asepäivityksiin liittyvät piilokulut aiheuta ylitystä budjettiin ja käy kuten on uhkaamassa hoitajamitoituksen kanssa: osastoja suljetaan, jotta mitoitus toimii. Tässä analogiassa koneet seisoisivat maassa. Jatkossa puolustusbudjetti nousee joka tapauksessa Nato-tasolle 1,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja kalleimmalla koneella ylittää sen.

Harri Vasara

Tampere