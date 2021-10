Tiedote Kämmenniemen koulun, esiopetuksen, nuorisokeskuksen ja kirjaston henkilökunnalle sekä lasten ja oppilaiden huoltajille on lähetetty 27.9.2021. Viimeisin sisäilmainfo oli 12.10.

Tampereen kaupunginvaltuutettu Vilhartti Hanhilahti ottaa väkevästi kantaa Kämmenniemen koulun perusparannuksen vauhdittamiseen. (Al 28.9.)

Lue lisää: Kämmenniemen koulun perusparannusta tulee aikaistaa

Tiedonkulku on hänen kuulemansa mukaan riittämätöntä ja haasteita on toimijoiden sisäilmastotyöryhmän, henkilökunnan ja huoltajien välisessä kommunikaatiossa. Kirjoituksessa väitetään, että ei tarpeeksi kerrota meneillään olevista ja tulevista korjauksista. Tiedottamiselle asetetaan toiveita ja odotuksia, mutta onko tiedottaminen riittävää?

Sisäilmastotyöryhmän jäsenenä haluan tuoda esille seuraavaa. Kämmenniemen koululla on sisäilmastotyöryhmä, jonka tehtävänä on moniammatillisessa yhteistyössä arvioida sisäilmatilannetta sen hetkisten tietojen perusteella, mitä tiedetään. Kokouksessa päätetään tarvittavista toimenpiteistä turvallisen sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi. Työryhmä toimii Tampereen kaupungin toimintamallin mukaisesti, kun epäillään sisäilmaongelmaa. Ryhmä tiedottaa toiminnastaan jokaisen kokouksen jälkeen. Tähän asti on kohteen kokouksia pidetty 17, viimeisin (20.9.2021) ja niistä kaikista on lähetetty tiedotteet koko henkilöstölle ja huoltajille.

Tavoitteena sisäilmastotyöryhmässä on, että kommentointikierroksen jälkeen noin viikon kuluessa kokouksesta on tiedote jo jaossa asianosaisille. Näin on myös menetelty tässä kohteessa. Tiedote Kämmenniemen koulun, esiopetuksen, nuorisokeskuksen ja kirjaston henkilökunnalle sekä lasten ja oppilaiden huoltajille on lähetetty 27.9.2021. Tampereen kaupungin virallinen tiedotuskanava esi- ja perusopetuksessa on koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon Wilma-viestintä.

Tiedottamisessa korostuu avoimuus. Tiedotetaan, kun on tiedotettavaa. Missä mennään? Mitä tiedetään? Mitä on tutkittu ja mitä seuraavaksi tehdään? Saatavilla on yhteystiedot eri toimijoihin. Aina voi kysyä! Kysymykset ohjataan suoraan asiantuntijalle.

Infotilaisuuksia järjestetään aina, kun tutkimukset ja/tai korjaukset etenevät ja valmistuvat. Tilaisuuksia on järjestetty myös matalalla kynnyksellä, mikäli käyttäjille tai huoltajille herää huolta. Sisäilmainfo-tilaisuuksia on pidetty Kämmenniemen koululle seitsemän kertaa. Huoltajien tilaisuuksissa osallistujia on ollut vaihtelevasti (5–48 henkilöä). Henkilöstölle on ollut omansa ja huoltajille omansa.

Tilaisuudet ovat olleet saman sisältöisiä ja ne on pyritty järjestämään mahdollisuuksien mukaan saman päivän ja illan aikana kaikille osallisille. Viimeisin info oli 12.10. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin kesällä 2021 tehdyistä korjauksista ja julkisivuremontista. Infotilaisuuksissa on sisäilmastotyöryhmän jäsenet paikalla ja osallistujilla on mahdollisuus kysyä suoraan asiantuntijoilta.

Mielestäni on vähintään kohtuullista, että valtuutettu tutustuu paremmin taustatietoihin. Kuuleman mukaan ei kannata tehdä jatkossakaan kovin laajoja johtopäätöksiä.

Pidetään yllä avoimuutta, yhteistyötä ja luottamusta.

Raimo Laaksonen

työsuojeluvaltuutettu, sivistyspalvelut, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, sisäilma ja riskien hallinta