Eduskunnan kyselytunnilla 30.9. ministeri Kiuru lupasi ottaa tarkasteltavaksi, mitä saattohoidon edistämiseksi voidaan tehdä. Kysymyksenä esitettiin, miten aiotaan toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön elämän lopun asiantuntijatyöryhmän 31.8. julkistetun loppuraportin suositukset palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.

Raportissa esitetään viisi suositusta ja muutosehdotukset lakiteksteihin, joilla suositukset saadaan täytäntöön.

Näitä suosituksia varten on tehty mittava taustatyö, jossa on kartoitettu tarvetta, tehty vertailuja, laadittu laatukriteerejä sekä laskettu kustannusvaikuttavuutta. Valmistavan työskentelyn aikana on jo saatu perustettua palliatiivisen hoidon keskukset yliopistosairaaloihin. Paljon on vielä tehtävänä, jotta toiminta saadaan laatukriteerien edellyttämälle tasolle ja kotisairaaloidenkin saattohoitoon riittävät resurssit. Tämä edellyttää hoitopolkujen ja -käytäntöjen luomisen lisäksi koulutusjärjestelmässä niin lääkäreille kuin sairaanhoitajille nykyistä kattavampien taitojen ja valmiuksien luomista.

Pirkanmaan hoitokoti ja Taysin kotisairaala ovat olleet edelläkävijöitä hyvien hoitokäytäntöjen luomisessa.

Valtakunnallisesti asiat ovat kuitenkin kaukana siitä, että jokaisella olisi yhdenvertaisesti pääsy tarvitsemaansa saattohoitoon. Viikonvaihteessa vietetty maailman saattohoitopäivä muistuttaa siitä, että on meidän inhimillinen velvollisuutemme järjestää saattohoito kuntoon. Nyt on poliittisen päätöksenteon aika niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

Eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha eivät kuulu saattohoitoon, ja kyseinen sosiaali- ja terveysministeriön elämän lopun työryhmä jättääkin suosittelematta niiden edistämisen. Tämä vastaa Suomen Lääkäriliiton eettistä näkemystä ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan Etenen kannanottoja. Oikeus hyvään saattohoitoon nousee oikeudesta elämään, joka on kaikkien ihmisoikeuksien loukkaamaton perusta.

Saattohoito ei tarkoituksellisesti pidennä eikä lyhennä elämää. Saattohoidon olemukseen kuuluu, että elämää pitkittävistä hoidoista luovutaan, kun ne eivät hyödytä hoidettavaa ja sallitaan kuoleman tulla. Hoivaa ja psykososiaalista tukea toki jatketaan elämän loppuun saakka.

Kun on tehty saattohoitopäätös, niin jäljellä olevan elämän laatu pyritään pitämään mahdollisimman hyvänä. Tähän liittyen työryhmän suosituksissa esitetään, että läheinen saisi saattohoitovapaan ollakseen viimeiset ajat rakkaansa vierellä. Tämä olisi kaivattu tuki kuolevalle ja mahdollistaisi kotisaattohoidon nykyistä useammalle. Se antaisi mahdollisuuden hyvästellä rauhassa ja valmistaisi läheisiäkin kohtaamaan kuoleman.

Saattohoito on kuolevan ja hänen läheistensä yhteinen matka.

Eija-Anitta Kynsilehto

geriatri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, Tampere

Kalle Mäki

yleislääkäri, Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen, Tampere