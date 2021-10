Hoivakodeille on aiheutunut suuria lisäkustannuksia koronasta

Hoivakotien toiminnan turvaamiseksi on kohtuullista tarkistaa Tampereen kaupungin puite-ja palvelusopimukset.

Vanhusten hoivakodit ovat selvinneet koronapandemiasta kohtuullisen hyvin. Koronatartuntoja ja kuolemia tautiin liittyen on toki joissakin hoivakodeissa ollut, mutta niissä hoidettavien vanhusten määrään suhteutettuna tartuntojen määrä on melko vähäistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastojen mukaan tähän mennessä koronaan on kuollut 651 yli 80-vuotiasta koko Suomessa 30 päivää positiivisen koronatestin jälkeen. Heistäkin osalla on kuolemaan voinut vaikuttaa muukin kuin korona. Näistä vain pieni osa on kuollut hoivakodeissa.

Hoivakodit ovat noudattaneet tiukkoja turvatoimia kiitettävästi. Työntekijät suojautuivat hyvin ja suojasivat asukkaita, niin hyvin ettei pahoja koronatartuntaryppäitä ole päässyt syntymään, paitsi muutamassa Suomen hoivakodissa.

Tiukat koronarajoitukset estivät vierailut vanhusten luona jonkin aikaa kokonaan. Myöskään vierailevat esiintyjät eivät päässeet virkistämään asukkaita.

Seuraukset ovat olleet melkein pahimmat sekä ikääntyville itselleen että myös omaisille. Jokapäiväiset käynnit puolison luona hoivakodissa loppuivat monella. Ikävä läheisiä oli kova. Puhelinyhteys, eikä kuvapuhelimetkaan ole korvanneet läheisen fyysistä läsnäoloa. Moni omainen ahdistui ja uupui tilanteen takia.

Avun tarve myös kotona asuneiden ikääntyneitten omaisten kohdalla lisääntyi.

Onneksi nyt voi jo vierailla läheisten luona. Maskin käyttö on kuitenkin vielä suositeltavaa hoivakotivierailulla. Koska vanhuksen on vaikeaa tunnistaa puhuja maskin takaa ja saada sanoista selvää, toivotaan, että yhteiskunta avautuu rokotusten etenemisen myötä ja maskinkin käytöstä voidaan luopua kokonaan.

Hoivakodeille on aiheutunut suuria lisäkustannuksia koronan myötä ja muutenkin hoivakustannusten nousun myötä. Lisäksi henkilöstön rekrytointivaikeudet koskevat myös hoivakoteja. Tätä pahentaa vielä tietoa siitä, että ensi vuonna henkilöstömitoitus tulisi olla 0,6 nykyisen 0,55 sijaan ja vuonna 2023 jopa 0,7.

Nyt näyttää siltä ennusteissa, että edessä on myös ruokatarvikkeiden hinnan nousu. Tätä taustaa vasten ja hoivakotien toiminnan turvaamiseksi on kohtuullista tarkistaa Tampereen kaupungin puite-ja palvelusopimukset tasapuolisiksi ja ajantasaisiksi.

Satu Sipilä

varavaltuutettu (kd.), sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Tampere