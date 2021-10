Jotta alueella olisi jonkinmoiset kunnalliset palvelut kohtuumatkojen puitteissa, asukasmäärän pitää nousta.

Tampereen ja Teiskon kuntaliitoksesta on pian kulunut 50 vuotta. Aitolahden osalta kuntaliitoksesta on 56 vuotta.

Laadukkaassa pormestariohjelmassa luvataan pitää huolta asuinalueista. Me pohjoisimmalla alueella pidämme huolta myös etätyömahdollisuuksista rakennuttamalla tänne valokuituverkkoa. Se mahdollistaa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumisen tänne. Joku osa etätyöstä jää pysyväksi työtavaksi, joka vaikuttaa asumisvalintoihin.

Jotta alueemme pysyisivät yhteiskuntakelpoisina ja jotta meillä olisi jonkinmoiset kunnalliset palvelut kohtuumatkojen puitteissa, asukasmäärämme pitää nousta. Jos pohjoisten alueiden väestö vähenee liikaa, sen palvelut vasta tulevatkin kalliiksi. Riittävä väkimäärä tekee palveluista edullisempia.

Olisiko syytä laskea mikä väkimäärä pystyy ylläpitämään alueen nykyiset palvelut, sekä laajentaa hyväksyttyä strategista yleiskaavaa.

Näen tähän pari ratkaisua: Ensinnäkin vapaa-ajan asuntoja pitää voida muuttaa vakituisiksi asunnoiksi koko Tampereella. Teiskossa ja Aitolahdella on laadukkaita rantataloja. Niitä on kohtuullinen määrä ja osassa asutaan ympäri vuoden, muun muassa kaupunkiosoitteen turvin. Monessa kunnassa on emätilatarkastelua järkeistetty vuodesta 2000 alkavaksi. Tämä menettely sopisi tännekin.

Vapailla kaupoilla myytävien omakotitonttien hinnan pitää olla sellaisella tasolla, että myyjälle jää riittävä korvaus. Kaupungin pitäisi omana vastaantulonaan tarjota rakennettavia määräaloja pohjoisen suuralueen eri puolilta.

Tyhjillään olevat vanhat (466 kappaletta) kiinteistöt olisi saatava myös ainakin osittain markkinoille ja käyttöön.

Tekemisen kaupunki, joka on pormestariohjelman nimi, tarjoaa pohjoiselle suuralueelle kelpo mahdollisuuden olla mukana kiinteämmin kuin aiemmin kasvavassa Tampereessa.

Matti Järvinen

kaupunginvaltuutettu (kesk.), Tampere