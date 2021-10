Työllisyys- ja elinkeinopalvelut on päätetty siirtää kunnille vuoden 2024 aikana. Keväällä aloitettiin työllisyyden kuntakokeilujen toinen kierros. Päätös lopullisesta tehtävien siirrosta tehtiin hallituksessa jo kuntakokeilun alkumetreillä, mikä on herättänyt kritiikkiä. Nykyinen kuntakokeilu on keskimäärin alkanut tahmeasti ja lain määräaikoja esimerkiksi työttömien alkukartoitusten suhteen on paikoittain laiminlyöty.

Siirron hyödyiksi on arvioitu Tanskan kokemuksien pohjalta 7 000–10 000 uutta työpaikkaa. Koko uudistuksen onnistuminen on sidoksissa työmarkkinatuen kuntaosuuksien sanktiojärjestelmän toisin sanottuna pitkäaikaistyöttömyyden hoidon laiminlyönnin sakkomaksujen uudistamisen onnistumisesta.

Meillä ei myöskään ole tietoa, kuinka paljon ylimääräisiä veroeuroja jo pelkästään uudistuksen valmisteluun ja käynnistämiseen menee. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisissa asiakirjoissakaan uudistuksesta ei ole oltu kovin innoissaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tämänhetkisen tiedon mukaan siirto tehdään liikkeenluovutuksella, jolloin ketään ei irtisanottaisi. Päällekkäisestä kuntakokeilusta johtuen siirrossa saattaa syntyä päällekkäisiä tehtäviä. Nykytilanteessa on 15 te-toimistoa ja 25 kuntakokeilua. Lainvalmistelun kauhuskenaariossa ministeriöstä arvioitiin mahdolliseksi 77 työllisyysaluetta.

On syytä olla huolissaan siitä, että sote-uudistuksessa menetettävän vallan vuoksi kuntapäättäjien katseet on suunnattu siirrettävien työllisyys- ja elinkeinopalveluiden euroihin. Miten turvataan, että rahat oikeasti menevät tehokkaasti työllisyydenhoitoon?

Edelleen valtaosassa työllisyysuutisointia ihmiset puhuvat työministeriä myöten vuonna 2009 lakkautetuista te-keskuksista. Siirron jälkeen työnantajilla saattaa kestää 10 vuotta löytää uudet palvelut.

Harva työnantaja edes tietää työllisyyden kuntakokeilun olevan käynnissä ja on kyseenalaista päästäänkö työnhakijapuolellakaan te-toimistojen brändin leimasta eroon. Onko Suomessa seuraavan kerran tunnetut, vakaat ja toimivat työllisyys- ja elinkeinopalvelut 2034?

Petteri Hinkka

työmarkkina-asiantuntija, varavaltuutettu (ps.), Tampere