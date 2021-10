Köyhiä pidettiin 1800-luvun alussa Suomessa laillisia oloja häiritsevinä yksilöinä, joita tuli kohdella ankarasti.

Köyhyys ei poistu koskaan -mielipidekirjoituksessa (AL 28.9.) pureuduttiin tämän päivän lapsiperheiden köyhyyteen. Suomessa köyhyys oli havaittavissa konkreettisesti jo 1800-luvun alussa, jolta ajalta löytyy karmaisevia ja suorastaan ihmisarvoa alentavia toimia puhuttaessa köyhyydestä ja köyhistä. Köyhiä pidettiin 1800-luvun alussa Suomessa laillisia oloja häiritsevinä yksilöinä, joita tuli kohdella ankarasti.

Lue lisää: Köyhyys ei poistu koskaan – kotitaloudet ovat kӧyhiä, jos niiden tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanituloista

Köyhät eivät saaneet kerjätä, eivätkä he saaneet muuttaa pois kotipaikkakunnaltaan. Heitä pidettiin osasyyllisinä köyhyyteensä, jollei köyhyys ollut johtunut katovuoden tai muun yleisen onnettomuuden vuoksi.

Köyhän poistuessa kotipaikkakunnaltaan, oli hänet uudella paikkakunnalla vangittava ja palautettava takaisin. Kaupungeissa oltiin huolestuneita, jos sinne saapui kaupungin harmiksi uusia ja toimettomia elätettäviä.

Ainoa positiivinen piirre 1800-luvun alussa työkyvyttömien köyhien kohdalla oli se, että heitä piti jokaisen auttaa, mutta kerjäläisiä ja työhönkykeneviä työttömiä piti rangaista.

1850-luvulla asenteet muuttuivat ja köyhien hyväksi alettiin puuhata lakiteitse ihmisarvoisia parannuksia esimerkiksi järjestämällä köyhille köyhäintaloja tai lähettämällä heitä vuodeksi kerrallaan maalle ”myymällä” heidät siellä työvoimaksi vähiten köyhästä tarjoavalle isännälle.

Entä nyt? Tällä hetkellä Suomessa köyhiä on edelleen ja tilanne on erityisesti korona-aikana muuttunut entistä huolestuttavammaksi. Vaikka 1800-luvulla köyhyys oli rangaistavaa, nyt jokaisen suomalaisen olisi hyvä miettiä, millä tavalla arvostamme toisiamme, olivat he sitten köyhiä tai eivät. Mielestäni olemme kaikki ihmisinä yhtä arvokkaita!

Juha Javanainen

historioitsija, Tampere