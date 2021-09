Nimillä Khashoggi, Ritaluoma, Alkahayat ja Osanna on omat tarinansa, mutta yhteistä ovat suuret puheet ja lupaukset, joilla hyväuskoisia päättäjiä on höynäytetty.

Aikalaiseni muistavat hyvin tapaus Khashoggin. Adnan Khashoggi oli saudiarabialais-turkkilainen asekaupoilla rikastunut miljardööri, joka pani Suomen sekaisin elokuussa 1976. Häntä odotettiin Helsingin lentokentällä kuin valtiovierasta: oli poliitikkoja, yritysjohtajia ja diplomaatteja. Luvassa oli jättikauppoja metsäteollisuudelle, hissitekniikalle, telakoille jopa urheilutietämykselle. Kun kupla vuosien kuluttua puhkesi, saldo ei ollut häävi: miljoonašeikki oli ostanut 14 000 markalla seitsemän Lattoflex-terveyssänkyä ja porontaljoja (IS 8.6 2017).

”Khashoggeista” ei ole ollut pulaa myöhemminkään. Hämeenlinnan päättäjät olivat haltioissaan, kun Markku Ritaluoma lupasi 600 – 800 uutta työpaikkaa projektilla, jonka ytimenä oli Euroopan suurin autokaupan keskittymä, Sunny Car Center. Hanke lässähti kuuluisaksi tulleeksi mainostolpaksi ja pitkällisiksi oikeudenkäynneiksi.

Lue lisää: Sunny Car Center -jupakan vahingonkorvaukset jäävät voimaan – Markku Ritaluomalle maksettavaa 6,2 miljoonaa euroa

Kuoreveden Hallin varuskunta myytiin 2015 Hollantiin rekisteröidylle rahoitusyhtiölle NxtVn:lle, jonka perustajana esiintyi Hamd Alkhayat. Kauppahinta oli 450 miljoonaa, ja alueelle piti tulla suuri datakeskuspuisto, Suomen Piilaakso. Hankkeesta ei ole sittemmin kuulunut mitään. Suomen päässä yhtiön asioita hoitaa entinen ministeri Suvi Lindén, jota ei tavoiteta kommentoimaan.

Lue lisää: Suvi Lindénin veli puolustaa sisartaan ja sisarusten yhtiön päätöstä perustaa datapuisto Patrian naapuriin Jämsässä: "Kyse on suorastaan ajojahdista"

Lue lisää: Italialainen rahoittaja vetäytyi Mänttä-Vilppulan ilmailupuisto­hankkeesta – Kiinteistöyhtiö: ”Mikään ei varsinaisesti kaadu, eikä tappioita synny”

Mänttä-Vilppula sai oman šeikkinsä: italialainen ”liikemies” Francesco Osanna pisti päättäjien päät sekaisin lupaamalla hankkia 250 miljoonan rahoituksen luksuslentokenttä-hankkeelle. Suunnitelma oli kuin satua, muun muassa rikkaat saapuvat omilla lentokoneillaan koteihinsa. Mutta šeikki häipyi. Seura kirjoitti 24.9.2021: ”Mänttä-Vilppulan jätti-investointien toivo Francesco Osanna vetäytyi hankkeesta – Kohuliikemies katosi ja verottaja jäi vaille saataviaan.”

Lue lisää: Uroksen jättivoittojen takaa paljastui lähes tyhjä kassa – voitot olivatkin myyntisaamisia

Entä seuraavaksi? Iltalehti 2.9.2021: ”Uros-konsernin tilinpäätös paljastaa, että patenttien omistus- ja lisensiointijärjestelyillä näyttää annetun harhakuva yhtiön suuresta menestyksestä ja voitoista.” Uros- yhtiö herättää kysymyksiä: miksi yhtiön pääkonttori siirrettiin Sveitsiin, miksi toimitusjohtaja sai yhtäkkiä potkut, miksi hallitus on ollut vajaa yli 9 kuukautta, miksi tytäryhtiöitä on veroparatiiseissa kuten esimerkiksi Luxemburgissa, miksi tilinpäätöstietoja ei toimiteta viranomaisille, paljonko yhtiö on maksanut veroja Suomeen ja mihin aikoo maksaa jatkossa ja niin edelleen.

Paavo Lintula

Tampere