Nokian Tehdassaarella ollaan tekemässä käsittämätöntä virhettä. Viimeaikaisessa keskustelussa Tehdassaaresta (AL 17.9. ja 23.9.) unohtuu Tehdas 108:n kaltaisten pioneeriyhteisöjen työn arvo sekä tyhjillään olevien kiinteistöjen käyttöönoton realiteetit.

Tyhjien tilojen käyttöönotto on haastava prosessi, joka tapahtuu pikkuhiljaa ja johon usein tarvitaan kumppanuuksia nimenomaan kolmannen sektorin toimijoiden, yhteiskunnallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Tällainen kumppanuus olisi Tehdassaarella valmiiksi olemassa, mutta julkisen keskustelun mukaan vaikuttaa siltä, että yhteisöstä tahdotaan muutamien kymmenien tuhansien eurojen varjolla eroon.

Moni aluekehittäjä itkisi hunajaa saadakseen Tehdas 108:n kaltaisen yhteisön saarelleen, jota ollaan ekologisesti kestävällä tavalla kehittämässä. Voisi ajatella, että myös sosiaalinen kestävyys kuuluisi keskeisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi Hiedanrannassa tällaisia kumppanuuksia on kasvatettu hitaasti ja huolella. Kehitysohjelma on ottanut riskiä yhdessä toimijoiden kanssa ja tukenut investoinneilla. Yksi menestystarinoista on kumppanuuden kehittyminen skeittausyhdistys Pirkanmaan Kaarikoirien kanssa, josta on syntynyt harrastusympäristöjä, palveluita ja koulutusinnovaationa uusi lukiolinja.

Hiedanranta on kansainvälisesti kiinnostava ja onnistunut esimerkki tyhjien tilojen käyttöönotosta. Tehdassaarella olisi edellytykset samaan. Alueen uutta identiteettiä ei oikein voi päälle liimata, voimakkain ja aidoin sisältö syntyy toimijoista itsestään.

Yleinen kompastus tyhjien tilojen käyttöönotossa liittyy virheelliseen ajatukseen siitä, että alueelle saadaan tuosta noin vain toimijoita, jotka maksavat markkinavuokraa. Mikäli tilat ja alue olisivat houkuttelevia normaalimarkkinoilla, ne tuskin olisivat tyhjillään. Tästä syystä tyhjien tilojen käyttöönotossa vaikuttavat toisenlaiset arvonmuodostumisen logiikat.

Yleinen esimerkki tästä väärinkäsityksestä on, että tilat korjataan kalliisti heti alkumetreillä, tietämättä edes tulevaa käyttäjää. Tällöin vuokrataso nousee korkeammalle, kuin potentiaalisilla tulijoilla on varaa maksaa, ja tilojen tyhjilleen jäänti on varmistettu. Sen sijaan vuokrahinnoittelun porrastaminen eri käyttäjäryhmien mukaan tukee korkeata käyttöastetta ja uudenlaisen toiminnan kehittymistä, joka luo arvoa alueelle laajemmin, esimerkkinä Kaapelitehdas Helsingissä.

Emme ota kantaa vuokrasopimukseen tai maksurästeihin, mutta tahdomme viedä huomion sinne, missä sen tulisi olla: Tehdas 108:n yhteisön arvokkaassa työssä ja sen mahdollisuuksissa Nokian Tehdassaaren kestävässä kehittämisessä. Ottaessaan rakennuksen käyttöön yhdeksän vuoden aikana pienin taloudellisin resurssein, kierrättämällä ja korjaamalla, yhteisö on samalla luonut yhteistoiminnallisuuden mallin, josta olisi opittavaa vastaavissa prosesseissa.

Tahdotaanko tämä paikallisista ihmisistä syntynyt ekososiaalisesti kestävä innovaatio todella heittää roskakoriin?

Elina Alatalo

arkkitehti, tutkija

Markus Laine

ylipistonlehtori

Mikko Kyrönviita

tutkija

Tila- ja ympäristöpolitiikan tutkimusryhmä POLEIS, Tampereen yliopisto