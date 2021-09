Yleinen turvallisuus ja sen säilyttäminen on keskeinen asia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa, tämän pitäisi olla kaikille selvä asia. Silti poliisit pelkäävät tällä hetkellä leikkauksia. Sisäministeriö arvioi, että poliisin rahoitusta olisi lisättävä reilulla 30 miljoonalla eurolla, jotta edes palvelujen nykytaso säilyisi.

Hallituksen mukaan rahaa tähän ei riitä, samaan aikaan kuitenkin tuntuu siltä, että valtiolla on varaa laittaa jatkuvasti paljon hölmömpiinkin kohteisiin järjettömiä summia rahaa.

Valtuutetuksi valintani jälkeen Lempäälässä olen saanut paljon yhteydenottoja monista eri asioista, mutta turvattomuuden lisääntyminen ja poliisien resurssien leikkaaminen on ollut ylivoimaisesti suurin huolenaihe.

Kasvanutta turvattomuutta koetaan jo pienemmilläkin paikkakunnilla, eikä poliisin resurssit ikävä kyllä riitä hoitamaan läheskään kaikkia tehtäviään.

Valtiotasolla on tilanne poliisimäärissä kestämätön, tilastojen mukaan suomessa on Euroopan pienin määrä poliiseja suhteessa väkilukuun. Suomessa on vain reilut 7 000 poliisia ja tilanne vaikuttaa pahenevan kaiken aikaa. Viimeisten tietojen mukaan poliisi voi joutua vähentämään 200–250 henkilötyövuotta rahapulan takia. Vähäinen henkilöstömäärä kuormittaa tutkijoita ja hidastaa rikosten tutkintaa.

Rakkaan naapurimme Ruotsin poliisilla on tällä hetkellä reilut 30 000 työntekijää ja määrää on tarkoitus kasvattaa lähes 10 000 poliisiviranomaisella vuoteen 2024 mennessä. Ruotsin poliisimäärä on siis jo nyt noin kaksinkertainen suhteessa väkilukuun Suomeen verrattaessa ja näillä näkymin ero vain kasvaa lähivuosina.

Varkaudet, huumerikollisuus ja ryöstöjen määrä on Pirkanmaalla lisääntynyt kaiken aikaa ja tällä hetkellä tuntuu, että muun muassa asukkaiden pihoista viedään lähes kaikki irtilähtevä omaisuus. Pelkästään somea selailemalla vastaan tulee järkyttävä määrä ilmoituksia varkauksista.

Kaiken lisäksi on ilkivalta räjähtänyt monin paikoin käsiin. Esimerkiksi Lempäälälle on tänä vuonna ilkivallasta aiheutunut jo yli 40 000 euron vahingot ja tekijät ovat pääosin lapsia.

Lempäälä-talolla on jauhesammuttimia tyhjennetty autojen päälle, ikkunoita rikottu ja työntekijöitä uhkailtu. Lempäälän ikävä tilanne on ollut puheenaiheena myös kuntarajojen ulkopuolella, viimeksi Aamulehti julkaisi ison jutun Lempäälän tilanteesta. Nyt kun korona-aika on kurittanut meitä, on varsinkin nuorten pahoinvointi kasvanyt ja saanut aivan uudet mittasuhteet.

Tilanteesta johtuen nuoret tarvitsevat nyt enemmän koko yhteisön tukea ja opastusta ja uskoa tulevaisuuteen, varsinkin jos kotona on ongelmia. Aina ei kuitenkaan pelkkä päänsilittely riitä, nuoret tarvitsevat myös rajoja ja auktoriteetteja. Nuorten valistukseen oiva työkalu on hyvä nuorisotyö, sekä riittävät resurssit myös poliisin puolelta.

Luodaksemme turvaa myös jatkossa, meidän pitää taata poliisille riittävät resurssit tulevaisuudessa!

Jani Saikkonen

kunnanvaltuutettu (ps.), Lempäälä

