Ajallinen ero Tampere–Helsinki-bussikuljetuksen ja -lennon välillä on merkittävä.

Finnair on ilmoittanut, että se ei talvikaudella lennä Tampereelta Helsinkiin. Yhtiö suunnittelee korvaavansa Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman väliset lennot omalla linja-autoyhteydellään. Tämä on vakava isku sekä Tampereen seudun että sen lentoyhteyksien kehittämiselle.

Lentoliikenteen tarjonta riippuu kysynnästä. Mutta samalla hyvä tarjonta luo myös kysyntää. Liikematkailulle tärkeitä ovat hyvät aamu- ja iltayhteydet. Lomamatkailulle puolestaan hinta on tärkeä.

Sekä SAS että AirBaltic ovat huomanneet, että Tampereella on potentiaalia syöttöliikennekohteena aamulennoille niiden verkon solmukohtiin.

Toimiessani liikenneministerinä Ryanair ilmoitti, että he lentävät Suomeen vain, jos he saavat yleistä hintatasoa edullisemmat maksut jollekin lentokentälle. Linjasimme, että maksuja voidaan palvelutason mukaisesti erotella. Löysimme sopivasti Tampereen kakkosterminaalin ”halpaterminaaliksi”. Ryanair nosti merkittävästi Tampereen matkustajamääriä.

Pienetkin kustannusalennukset parantavat kilpailukykyä.

Finavia on kehittänyt lentokenttää. Mutta selvityksistä huolimatta hyvät julkiset liikenneyhteydet matkustajien keräämiseksi ympäröivältä alueelta Tampereen lentokentälle eivät ole edenneet toivottavasti.

Tämä on osin johtanut siihen, että Ryanair on siirtänyt lentojaan Lappeenrantaan. Se on vain hieman kauempana Pietarista kuin Tampere Helsingistä.

Ajallinen ero bussikuljetuksen ja lennon välillä on merkittävä. Kaikki matkustajat Tampere-Helsinki lennolla suuntaavat jatkolennoille. Tampereen nopea lähtötarkastus ja Helsingissä suora siirtyminen terminaalissa lähtöportille nopeuttavat matkaa olennaisesti. Tämä on merkittävää aamu- ja iltalennoilla.

Hallitusohjelmassa suositaan raideliikennettä lentoliikenteen kustannuksella. Korona teki lennoista monille maakuntakentille kannattamattomia. Kuitenkin valtio on ryhtynyt ostamaan massiivisesti lentoja näille pienille kentille liikenteen turvaamiseksi.

Mielenkiintoista on, että ostetut lennot suuntautuvat sinne, missä kepu on vahva. Demareiden ja vihreiden alueille lentoja ei osteta.

Tampereen liikennehankkeissa on innostuttu vähän kaikesta. Jos Tampereelta rakennetaan tunnin juna suoraan Helsinki-Vantaan lentokentälle, merkitsee se, että Tampereen kenttää ei enää tarvita. Junan tarkoitus on kulkea asutuskeskusten kautta.

Onkin kysyttävä hallitukselta. Jos lentäminen Tampereen ja Helsingin välillä ei kannata, eikö tännekin liikenisi jokin roponen liikenteen säilyttämiseksi. Finnairilta on kysyttävä. Aikooko yhtiö todellakin luopua pirkanmaalaisista asiakkaista ulkomaisten yhtiöiden hyväksi?

Finnair voisi korjata tilanteen palauttamalla aamun aikaisen yhteyden Helsinkiin ja paluun puolen yön jälkeen Tampereelle. Nämä ovat kaikkein kriittisimmät ajat niille, jotka työssään käyttävät aamun lentoja ja illan paluulentoja Euroopan kaupallisiin keskuksiin.

Kimmo Sasi

entinen liikenneministeri (kok.), Helsinki/Tampere