Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) on lahjoittanut Tampereen yliopistolle professuurin, jonka tehtävänalana on lapsiperheköyhyyden tutkimus. Lahjoitus on osa Itlan ohjelmaa, jonka tavoitteena on “lapsiperheköyhyyden poistaminen Suomessa”. Riippumatta siitä kuka virkaan nimitetään, on kuitenkin jo etukäteen selvää, että tämä tavoite ei onnistu.

“On maamme köyhä, siksi jää”, todetaan Maamme-laulun toisessa säkeistössä.

Nykyperspektiivistä tämä kuulostaa lähinnä huvittavalta, koska Suomi on yksi maailman vauraimmista maista, jossa erityisesti lapsiköyhyyden taso on alhaisempi kuin juuri missään muualla. Mutta akateemisen köyhyystutkimuksen näkökulmasta Runeberg oli täysin oikeassa. Alan kirjallisuudessa yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan kotitaloudet ovat nimittäin köyhiä, jos niiden tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanituloista. Tässä mielessä köyhyyden poistaminen on siis matemaattinen mahdottomuus.

Köyhät ovat aina keskuudessamme, oli heidän elintasonsa kuinka korkea hyvänsä. Tämän ajattelutavan mukaisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani onkin jo viestittänyt sosiaalisessa mediassa, että tarkoituksena on vakinaistaa professuuri Itlan väliaikaisen rahoituksen päätyttyä – ilmeisesti veronmaksajien rahoilla. Lopulta kyseessä saattaakin siis olla lähinnä yliopiston resursseja köyhdyttävä lahja.

Jukka Savolainen

Detroit, Yhdysvallat