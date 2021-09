Tampereen kaupunki on alustavasti suunnitellut koulun peruskorjauksen sijoittuvan vuosien 2028–2029 kiinteistöjen investointilistalle.

Tampereen Teiskossa sijaitseva Kämmenniemen koulu on paininut jo useamman vuoden ajan merkittävistä sisäilmaongelmista.

Tampereen kaupungin tilapalvelut on tehnyt koululla jo ensihätään korjauksia kuten ilmastoinnin riskirakenteiden uusimista, sulkenut ja eristänyt koulukiinteistön vanhimman osan ja tehnyt julkisivuremonttia koulun vuonna 1988 valmistuneeseen laajennukseen. Lisäksi koulun muihin tiloihin on tehty muutoksia, joilla on pyritty korvaamaan käytöstä poistuneita luokkatiloja.

Kaikki ei ole kuitenkaan onnistunut suunnitelmien mukaan. Vuonna 1969 valmistunut koulun vanhin osa, joka on poistettu käytöstä, piti purkaa tänä kesänä. Purkutyö on kuitenkin viivästynyt ja puretun rakennuksen tilalle ei aiota rakentaa uusia tiloja. Lisälaajennukseen tehdyn julkisivuremontin aikana tapahtui vesivahinko, jonka vaurioita korjataan koululla yhä.

Kiinteistöpalveluiden, sisäilmatyöryhmän, koulun henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen välisessä kommunikaatiossa on kuulemma haasteita, eikä tieto liiku toimijoiden välillä riittävästi. Menneillään olevista ja tulevista korjauksista ei tiedoteta tarpeeksi, joka aiheuttaa tilojen käyttäjissä ärtymystä.

Koulusta kantautuneiden viestien perusteella nykyiset tilat eivät ole riittävät opetuskäyttöön. Sisäilmakorjausten myötä uudelleen järjestetyt tilat eivät ole toiminnalliset. Erityisen ongelmalliseksi koetaan se, että alakoulun tilat ovat hajallaan pitkin koulukiinteistöä. Purettavan koulurakennuksen tilalle toivotaan uusia kotiluokkatiloja ja tiloja taito- ja taideaineiden tarpeisiin.

Vaikka Kämmenniemen koulun käyttäjistä löytyy erilaisia käsityksiä ongelmien vakavuudesta ja tilojen nykyisestä sopivuudesta opetukseen, on päivän selvää, että tilat kaipaavat mittavan perusparannuksen. Sisäilmaongelmat vaikuttavat fyysisen ilmapiirin lisäksi nopeasti myös koulun henkiseen ilmapiiriin, joka ei tue nuorten oppista.

Vain terveet tilat voivat tarjota opiskelulle ihanteellisen ympäristön.

Tampereen kaupunki on alustavasti suunnitellut koulun peruskorjauksen sijoittuvan vasta vuosien 2028–2029 kiinteistöjen investointilistalle. Tämä auttamattomasti liian myöhään ja riski nykyisten ongelmien vakavaan kasautumiseen on suuri.

Kämmenniemen koulun perusparannus on tehtävä jo tulevalla 2022–2025 investointijaksolla ja puretun koulurakennuksen tilalle täytyy rakentaa uudet tilat esimerkiksi puusta. Kaupungin omien kokemusten mukaan yksikerroksiset rakennuskohteet voidaan rakentaa erittäin kustannustehokkaasti puuelementeistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti juuri omasta vuosien 2022–2025 investointilistastaan, eikä Kämmenniemen peruskorjausta ollut sinne lisätty. Lautakunnasta kuitenkin viestittiin, että on olemassa takaportti peruskorjauksen aikaistamiselle, kun kaupungin johtoryhmä ja valtuustoryhmät neuvottelevat kaupungin budjetista syksyn aikana.

Nyt on poliittisten päättäjien aika korjata Kämmenniemen koulun vaikea tilanne. Paikallisten asukkaiden ja valtuutettujen kanta on selvä. Toivottavasti myös muista kaupunginvaltuutetuista löytyy halua tukea tamperelaisten lasten ja nuorten mahdollisuutta opiskella terveissä tiloissa lähellä omaa kotiaan.

Vilhartti Hanhilahti

kaupunginvaltuutettu (kesk.), Tampere