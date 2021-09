Tampereella on ja on ollut tänä vuonna rakennustöiden ja katutöiden vuoksi ehkä tavallista enemmän myös uusien nurmikoiden tekoa. Hyvä niin. Kuitenkin on myös niin, että kauniit hyvin hoidetut nurmikot eivät saa olla rauhassa niin, etteikö niiden poikki pidä välttämättä oikaista.

Ei ole niin pientä oikaisumahdollisuutta, jota ei käytettäisi hyväksi. Jos huomataan, että parikin metriä säästyy askeleita, niin se käytetään hyväksi.

Mihin ihmeeseen on niin kiire, että ei jakseta kulkea sitä reittiä mikä on kävelijöille tarkoitettu. Myös pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat syyllistyvät samaan, mutta käytännön sanelemana todennäköisesti vähemmän. Itse en ole näiden kohdalla tavannut kovin suurta rikettä.

Eikö olisi hyväksi, että jo lapset opetettaisiin kulkemaan oikeiden tapojen mukaan. Auttaisikohan vähän, jos kaupunki laittaisi näihin "oikaisukohtiin" taulun, jossa lukisi: ethän oikaise nurmikon poikki!

Rauno O. Lehtonen

Tampere