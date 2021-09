Päihdekeskustelu on hakoteillä. Vihreiden ehdotus kannabiksen laillistamisesta on poikinut mielipideryöpyn puolesta ja vastaan. Kuitenkin päihdekeskustelu on monelta osin hakoteillä, koskeepa se sitten huumeita, lääkkeiden väärinkäyttöä tai alkoholia tai jopa riippuvuuksiin mahdollisesti johtavaa uhkapelien pelaamista tai riippuvuutta aiheuttavia tupakkaa ja kahvia.

Vihreiden mantra on, että päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon. Sen toistaa myös Perttu Jussila mainitsematta ainuttakaan kantaansa tukevaa tai torjuvaa tutkimusta (AL 24.9.).

Vihreät unohtavat, että tarjonnan lisääminen lisää kulutusta. Siihen perustuu mainontakin.

Kannabiksen laillistaminen loisi kaksi väylää hankkia kannabista: verotuksella kalliimman laillisen ja rikollisten tuottaman halvemman. Alkoholin tapaan alaikäisille tuskin myytäisiin kannabista, joten he joutuisivat turvautumaan laittomaan kannabikseen tai aikuiset, rikollisetkin voitolla, toimittaisivat laillista nuorille – laittomasti. Riittäisikö mikään valvonta estämään tätä?

Kannabiskeskustelu perustuu vain nykytilanteeseen. Päihteistä sairastuneet tulee toki hoitaa, mutta miten kannabiksen laillistaminen ehkäisisi sen ja aineiden sekakäyttöä?

Keskustelussa sivuutetaan olennaisin: miksi aloitan käytön ja etenkin jatkan sitä?

Ryhmäpaineenko vai hetken mielihyvänkö vuoksi aina riippuvuuteen asti? Vaatiiko mielihyvän saavuttaminen ajan myötä yhä isompia annoksia?

Olen jo 73-vuotias enkä ole kokenut jääneeni mielihyvää vaille enkä elämää tylsäksi, vaikka en ole tupakoinut, käyttänyt huumeita, juonut alkoholia tai edes kahvia.

Risto Moisio

Tampere