Pysäköinnintarkastaja vastaa entiselle poliisille: ”Poliisihallituksen mukaan ajoradan ulkopuolinen alue on pääsääntöisesti maastoa”

Olisi ideaalitilanne, jos pysäköinti tiealueilla voitaisiin aina ratkaista liikennemerkein. Merkkien määrää katualueilla on kuitenkin pakko rajoittaa.

Entinen poliisikollegani Erkki Alanen kirjoitti pohdintansa maastopysäköinnistä (AL 22.9.). Olisi ideaalitilanne, jos pysäköinti tiealueilla voitaisiin aina ratkaista liikennemerkein. Merkkien määrää katualueilla on kuitenkin pakko rajoittaa. Liikennemerkit vaativat jatkuvaa huoltoa ja niiden sijoittamisella sekä määrällä on oleellinen merkitys katujen kunnossapidon sujuvuudelle.

Lue lisää: Komisario evp. perustelee, miksi maasto ei ala kadun asvaltin reunasta

Poliisihallituksen 2.1.2018 (POL-2017-41575) kirje sisältää edelleen ajankohtaisen linjauksen maastopysäköinnistä, joka mukaisesti ajoradan ulkopuolinen alue on pääsääntöisesti maastoa.

Merkittävä huomio kirjeessä on maanomistajan oikeudessa määrätä omistamansa alueensa käytöstä:

”Tienkäyttäjät pysäyttävät ja pysäköivät autojaan maastoon, joka on kunnan tai kaupungin omistamaa maa-aluetta. Julkinen maa-alue nauttii samanlaista omaisuuden suojaa kuin yksityisesti omistettu maa-alue. Kenelläkään ei ole oikeutta pysäyttää tai pysäköidä autoaan julkisyhteisön omistamalle maa-alueelle vain siksi, että a) maa-alue on tien vieressä tai b) maa-alue on julkisesti omistettua.”

Edelleen kirjeessä huomioidaan, että muodostunut tapa tai tottumus ei luo oikeutusta maastopysäköinnille:

”Tien ja maaston erottamiseen ei vaikuta sekään, jos tienkäyttäjät käyttävät maastoksi luettavaa maa-aluetta virheellisesti pysäyttämiseen ja pysäköintiin ja tästä johtuen ajoradan viereen tehty tai siihen muodostunut hiekkainen alue olisi sen vuoksi yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Tällainen tien tosiasiallinen, mutta täysin lainvastainen käyttö on kestämättömällä pohjalla, koska se tarkoittaisi sitä, että tienkäyttäjien lainvastainen toiminta liikenteessä johtaisi siihen, että lähtökohtaisesti kielletystä menettelystä tulisikin sallittua.”

Kaupungissamme on riittävästi pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja sekä pysäköintilaitoksia eikä tosiasiallista tarvetta maastopysäköinnille ole. Paikoin pysäköintipaikat- ja laitokset täyttyvät, mutta tällöin kohdealueelle voi saapua ekologisesti esimerkiksi kävellen, pyörällä tai julkista liikennettä hyväksi käyttäen.

Mikäli pysäköinnintarkastajan virhemaksun osalta ajoneuvon kuljettaja kokee tulleensa väärin kohdelluksi, suosittelen laatimaan oikaisuvaatimuksen ja tarvittaessa valittamaan siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Sami Hurinki

vastaava pysäköinnintarkastaja, Tampere