Kaikkiin päihteisiin liittyy kärsimystä, riippuvuuksia ja inhimillisiä tragedioita, kirjoittaa vihreiden puoluehallituksen jäsen.

Huumekeskustelu on kivuliasta seurattavaa. Narratiivi pyörii kauhistelun ja moraaliposeerauksen ympärillä ilman, että tarkemmin pureudutaan syihin esitettyjen lakimuutosten taustalla.

Kylmä tosiasia on se, että huumeiden käytön rangaistavuus ei ole vähentänyt huumeiden käyttöä tai niistä syntyviä haittoja missään päin maailmaa. Päinvastoin; tilanne on vain pahentunut. Rationaalisesti ajateltuna on täysin järjetöntä pitää kynsin hampain kiinni järjestelmästä, joka vain pahentaa ongelmia ja on ristiriidassa tutkitun tiedon kanssa.

Etenkin moni poliitikko puhuu päihdepolitiikasta stop-huumeille-hengessä, koska se vetoaa moniin äänestäjiin. Järjestelmäkritiikkiä ei suvaita, koska se leimattaisiin huumemyönteiseksi.

Harmitonta päihdettä ei ole olemassakaan. Aivan kaikkiin päihteisiin liittyy kärsimystä, riippuvuuksia ja inhimillisiä tragedioita. Fakta kuitenkin on, että maissa, joissa päihdepolitiikkaa on muutettu pehmeämpään suuntaan on saavutettu huomattavasti parempia tuloksia kuin kovan politiikan maissa. Täydellistä tilannetta ei ole tarjolla; sellaisen illuusion luominen on vastuutonta.

Miten yhteiskunta – saati yksilö – hyötyy siitä, että kuiville päässeiden mahdollisuuksia rajataan vanhoilla käyttörikoksilla vuosiksi eteenpäin? Niin ongelmaiselle kuin hänen läheisilleen vuosia kestänyt huumehelvetti on jo itsessään kohtuutonta. Miksi haluamme vielä tämän jälkeenkin vaikeuttaa elämään kiinni pääsemistä?

Päihdepolitiikka on palapeli, joka koostuu useista kokonaisuuksista. Hoitoketjujen ja käytön rangaistavuuden laittaminen vastakkain on älyllisesti epärehellistä, koska ne eivät sitä ole. On selvää, että hoitoon pääsemistä tulee helpottaa kaikilla tasoilla.

Päihdepolitiikkaa tulisikin käsitellä ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspoliittisena eikä rikosoikeudellisena kysymyksenä. Yhteiskunta leimaa huumeongelmaiset rikollisiksi ja se näkyy myös heidän kohtelussaan palveluissa. Stigmojen poistaminen ei ole sanahelinää vaan välttämättömyys, jotta tilanne paranisi.

Erityisen tärkeää olisi, että pystyisimme käymään asiasta faktoihin perustuvaa keskustelua ilman kauhistelua. On surullista huomata, että emme näytä vieläkään olevan tähän valmiita. Emme, vaikka käytön rangaistavuudesta päätettiin arvalla noin 50 vuotta sitten.

Perttu Jussila

Vihreiden puoluehallituksen jäsen, Tampere