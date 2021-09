Tampereella tulisi miettiä pikaisesti eri keinoja sijaispulan helpottamiseksi.

Varhaiskasvatuksen haastavasta sijaistilanteesta on uutisoitu (Yle 17.9.), sillä on ollut vaikutuksia myös Tampereella.

Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä päiväkodeissa tulee huolehtia aiempaa paremmin siitä, että kasvatus- ja opetushenkilökuntaa on tarpeeksi jokaista lasta kohden, joka päivä. Alle kolmevuotiailla tämä suhdeluku on neljä lasta ja yli kolmevuotiailla seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden.

Tilapäisiä ylityksiä näistä luvuista on ennen sallittu muun muassa henkilökunnan koulutusten ja äkillisten sairastumisten johdosta. Nyt näitä ylityksiä ei lakimuutoksen myötä sallita.

Lue lisää: Uuden lain seuraus Tampereella: Päiväkotilasten huoltajien pitää jatkossa ilmoittaa tarkat hoitoajat ennakkoon – Tätä mieltä asiasta oltiin Linnainmaan päiväkodilla

Tämä on odotettu muutos kentällä, sillä vuosikaudet varhaiskasvatuksen henkilöstö on joutunut vetämään koulutus- ja sairaslomapäivät vajaalla henkilöstöllä, tai henkilöstöä on pompoteltu ryhmästä toiseen pitkin päivää. Vuodet tuijotettiin koko talon suhdelukuja, ja tilapäiset ylitykset yksittäisissä lapsiryhmissä sallittiin. Tällä on ollut suuri kuormittava merkitys kasvatus- ja opetushenkilöstön työssäjaksamisessa, kuin myös lasten hyvinvoinnissa ja jopa turvallisuudessa.

Tämänhetkisenä ongelmana on kuitenkin sijaispula. Sijaisia ei löydy nopealla aikataululla ja koronalla on ollut vaikutuksensa myös tähän. Epävarmassa tilanteessa ei haluta kiertää talosta toiseen. Toivottavasti muun muassa rokotusten myötä tähän tulee muutos.

Tampereella tulisikin nyt miettiä pikaisesti eri keinoja sijaispulan helpottamiseksi.

Sijaisjärjestelmän kehittäminen, sijaisrekryn työhaastatteluihin pääsemisen nopeuttaminen ja hyvä työhön perehdyttäminen lisäävät mahdollisuuksia saada kaivattuja sijaisia. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa tulee tehostaa ja miettiä keinoja siihen, miten Tampere saisi pidettyä opintonsa päättävät ja valmistuvat opiskelijat kaupungissa ja tulevina työntekijöinään. Työntekijöiden työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan se, ettei alalta hakeuduta muihin töihin ja houkutellaan myös alanvaihtajia takaisin.

Lisäämällä vakituisen varahenkilöstön määrää saadaan aikaan pysyvyyttä ja varmuutta myös opetus- ja kasvatushenkilöstön omaan arkeen. Kun henkilöstö viestii ulospäin voivansa hyvin, saadaan alalle houkuteltua myös uusia työntekijöitä. Tällä hetkellä viesti on usein päinvastainen ja moni varhaiskasvatusalalle opiskeleva ilmoittaa jo opintojen aikana suuntaavansa opintojen jälkeen muualle.

Toivon, että tähän asiaan tehdään pikaisia ratkaisuja ja päätökset ohjaavat varhaiskasvatuksen tulevaisuutta parempaan suuntaan. Kun työolosuhteet mahdollistavat paremman työssäjaksamisen ja työntekijät voivat kokea tekevänsä työtä myös eettisesti korkeatasoisesti, lisääntyy alan houkuttelevuus ja sijaistyövoiman saatavuus paranee.

Työhönsä sitoutunut henkilökunta myös panostaa työhönsä ja se näkyy eettisesti kestävällä pohjalla olevana palveluna.

Anna Moilanen

varavaltuutettu (vihr.), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja/opettaja, kasvatustieteiden kandiopiskelija, Tampere