Kirjoituksessaan Riitta Papunen (AL 19.9.) käyttää sanaa raiskio tarkoittaen avohakkuita. Missä näitä raiskioita on, siellä metsän raiskaajat ovat olleet asialla. Vaikka muiden asioiden yhteydessä korostetaan, että syyllistäminen ei ole hyväksi, metsien omistajat ovat poikkeus, sillä heitä voi syyllistää.

Ei enää haluta muistaa, että metsiä on hakattu ja hoidettu yhteiseksi hyväksi niiden ohjeiden ja lakien mukaan, joita Suomessa on annettu ja säädetty. Vaikka metsän kasvatuksessa mittakaava on 50 – 100 vuotta, nyt muutosten pitäisi tapahtua parissa vuodessa.

Kirjoituksessa kerrottiin, että mustikkaa on puolet vähemmän kuin ennen. Tämä pätee myös omaan metsääni. Ennen todella oli paljon mustikkaa, mutta ei ollut paljon puitakaan, koska sodan jälkeen isot puut oli hakattu. Nyt siellä on puita ja paljon enemmän puolukkaa kuin aikaisemmin. Sekä mustikkaa että puolukkaa jää kuitenkin valtavasti metsiin.

Kaupunkien tuottamat tuhot ovat jääneet paljon vähemmälle huomiolle. Metsä kasvaa ja uudistuu, mutta betonin alle kaikki on menetetty.

Hakatut kalliot ja harjut eivät palaa entiselleen. Kaupunkien ydinkeskustoista valuu kiintoainesta ja fosforia saman verran kuin vastaavalta peltoalalta.

Metsien hoito avohakkuineen on ollut Suomen taloudelle aivan keskeinen asia ja myös hiilen sidonnan kannalta tuo parjattu avohakkuu on parempi vaihtoehto kuin hoitamaton metsä.

Syyllistämisestä huolimatta metsänomistajat arvostavat monimuotoisuutta, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että he kokeilevat uusia metsänkasvatuksen menetelmiä, jos ne vain osoitetaan taloudellisesti järkeviksi. Lisäksi moni jättää metsässään koskemattomaksi alueita, joita pitää arvokkaina luonnon monimuotoisuuden vuoksi.

Myös suojelua lisätään, jos korvaus on oikeudenmukainen. Nyt huomio kiinnittyy noihin raiskattuihin alueisiin, jotka aluksi näyttävät ikäviltä myös metsänomistajan silmissä. Kannattaisi iloita myös niistä valtavista metsäalueista, jotka ovat reheviä ja kasvavat hyvin.

Etenkin metsää omistavat maanviljelijät ovat olleet tiukoilla viime vuosina. Moni heistä on sinnitellyt juuri metsää myymällä. Tuottavaan metsänhoitoon kohdistuvat rajoitukset sattuisivat erityisen kipeästi heihin.

Metsänomistajien syyllistäminen ei toimi odotetusti silloin, kun metsänhoitoon halutaan muutoksia.

Markku Ojanen

Lempäälä