Tampereen Hallilasta on kuulunut tänä syksynä murinaa Nyssen linjaston uudistuksen tiimoilta, pieleen meni meidän näkökulmastamme.

Hallilan bussireitti kaartaa ohi koko keskustan ja ainoat paikat, mihin sillä kannattaa mennä, ovat Hervanta ja Hatanpää. Metsoonkaan ei viitsi, kun pitäisi jurnuttaa Hämeenpuistoa pitkä tovi. Reitti on pitkä ja altis viivytyksille, mikä tarkoittaa, että Hallilan päässä se on aina myöhässä. Siinä kohtaa voikin sitten unohtaa "toimivat" jatkoyhteydet. Hallilan "väärältä" puolelta ratikkapysäkille kävelee 15–20 minuuttia, mikä on monelle meistä liian pitkä matka.

Palautteisiin saa vastaukseksi huonoja selityksiä ja vääriä ohjeita ja reittiopas tarjoaa silkkaa soopaa. Se tarjoaa minulle muun muassa 59 minuuttia kestävästä matkasta kävelyä 51 minuuttia ja loput 8 minuuttia bussilla. Miksi ihmeessä käyttäisin näin älytöntä vaihtoehtoa?

Kaupunkipyöriä on Hallilaan turha odotella, sähköpotkulautoja siellä näkee tosi harvoin, bussipysäkeille ei tule katoksia, ei penkkejä eikä edes roskiksia, mitäs me niillä tekisimmekään.

Ihan olen taannoisen mielipidekirjoittajan kanssa samaa mieltä, että tätä kaupunkia kehitetään nuorten, hyväjalkaisten ja -kuntoisten keskustassa asuvien näkökulmasta, pysyköön vanhat ja väsyneet kotonaan tai menköön palvelubussilla. Ne peijakkaat vaan kun ei kulje silloin, kun minä kuljen.

Eihän Hallilassa ole tosiaan paljoa väkeä ja liian köyhiäkin vissiin ollaan, ei tienata tarpeeksi. Veroja kumminkin mekin tässä kaikki maksetaan oman osamme ja jotain sillä pitäisi sitten saadakin. Vai pitäiskö anoa kehitysaluetukea?

Maarit Patrikainen

Hallila, Tampere