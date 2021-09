Työperäinen maahanmuutto edellyttää saumatonta yhteistyötä valtion, kuntien ja elinkeinoelämän välillä, kirjoittaa Pirkanmaan te-toimiston johtaja.

Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne (AL 14.9.) laajensi keskustelun osaajapulasta yritysten valmiuksiin vastaanottaa kansainvälisiä osaajia työyhteisöihin ja toivoi valtiolta vahvempaa strategiaa työperäiseen maahanmuuttoon.

Lue lisää: Kaikilla yrityksillä ole riittäviä valmiuksia, halukkuutta tai kyvykkyyttä palkata ulkomaista työvoimaa

Tarve yritysten monimuotoisuusosaamiselle on tunnistettu myös te-palveluissa.

Ensi vuoden alusta yrityksille tulee valtakunnallisesti tarjolle valmennuksia rekrytointiosaamisen ja työnantajakuvan kehittämiseen. Valmennusten tavoite on lisätä yritysten sisäistä kansainvälistymishalukkuutta sekä monimuotoisuusosaamista ja näin helpottaa kansainvälisten rekrytointien onnistumista.

Jo nyt te-toimiston ja ely-keskusten asiantuntijat neuvovat yrityksiä eurooppalaiseen työnvälitykseen, kielikoulutukseen ja rahoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Myös työvoimakoulutuksia on kehitetty vastaamaan Suomessa olevien osaajien ja työnantajien kohtaamisen tarpeisiin.

Rakenteellisia uudistuksia silti tarvitaan, jotta osaajien rekrytointi olisi yrityksille mahdollisimman helppoa. Hallituksen budjettiriihessä vahvistama koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta kokoaa vuoteen 2035 asti ulottuvan, vuosittain päivitettävän suunnitelman siitä, miten osaajien maahanmuuttoa edistetään.

Vuoden 2021 loppuun mennessä valmistuu valtakunnallinen kansainvälisen rekrytoinnin malli, jonka avulla luodaan selkeitä palvelupolkuja yritysten kansainvälisten rekrytointien tueksi ja kehitetään uusia yrityslähtöisiä palveluita.

Työlupiin liittyvä saatavuusharkinta puhuttaa. Sen ulkopuolella ovat ely-keskuksen laatimassa alueellisessa työlupalinjauksessa määritellyt ammattialat ja mm. erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat. Linjaus laaditaan puolivuosittain yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Linjauksella ei pystytä ohjaamaan 3. maista rekrytointia niiden ammattien osalta, joiden harjoittaminen on Suomessa luvanvaraista. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa terveydenhuollon ammateista. Saatavuusharkinta harvoin estää työluvan saamista. Esimerkiksi Pirkanmaan te-toimistossa kaikista käsitellyistä työluvista vain 6 prosenttiin tehdään kielteinen päätös saatavuusharkinnan vuoksi.

Työperäisten oleskelulupakäsittelyjen sujuvoittaminen on tärkeä osa rekrytointien onnistumista, vaikka käsittelyajat ovat lyhentyneet kovasti. Meneillään on lainsäädännöllinen uudistus, jossa tavoitteena on yhden kuukauden käsittelyaika kaikille työ- ja koulutusperusteisille oleskeluluville ja kahden viikon pikakaista mm. erityisasiantuntijoille.

Yhteiskunnan ikärakenne ja yritysten työvoimapula haastavat meitä ennennäkemättömällä tavalla: muutos vaatii julkisilta toimijoilta tuoreita ratkaisuja yritysten tukemisessa uuden keskellä. Onnistumisen edellytys on valtion, kuntatoimijoiden, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän saumaton yhteistyö yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Meillä Pirkanmaalla on tästä vahva kokemus, josta International House Tampere organisaatiorajat ylittävänä palvelukokonaisuutena on oiva osoitus.

Riku Immonen

johtaja, Pirkanmaan te-toimisto