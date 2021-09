Koululiikunnan sukupuolijaottelu on vanhanaikainen – nyt hukataan lahjakkaita palloilijatyttöjä ja taitavia tanssijapoikia

Suomessa koululiikunnan sukupuolijaottelu on todella vanhanaikainen ja epäreilu. Monesti huomaa, että tytöillä on aina liikunnassa tanssia, telinevoimistelua ja jumppaa. Pojilla taas on aina kuntoilua ja pallopelejä.

Tämä johtuu yleensä vanhoista stereotypioista ja ajatuksesta, että pojat ovat urheilullisia ja vahvoja, ja tytöt ovat notkeita ja rytmitajuisia. Tälle ei kuitenkaan ole mitään tutkimuksellista perustelua.

Tällaisia stereotypioita on monia muitakin, kuten se, että pojat olisivat parempia matematiikassa, tai että tytöt olisivat parempia kuvataiteessa. Ei siltikään matematiikan- tai kuvataiteen tunteja jaeta tyttöjen ja poikien ryhmiin.

Minun mielestäni poikien ja tyttöjen pitäisi olla samassa ryhmässä niin, että jokainen pääsisi pelaamaan ja kokeilemaan erilaisia lajeja, sekä se voisi nostaa tyttöjen ja poikien yhteishenkeä. Joskus tuntuu siltä, että liikuntatuntien lajien yksipuolisuus johtuu myös siitä, että esimerkiksi poikien liikunnanopettajat eivät jaksa pitää, tai eivät osaa pitää muunlaisia tunteja, kuin palloilua ja kuntoilua.

Liikuntatuntien sukupuolijaottelun takia lapset ja nuoret eivät pääse kokeilemaan uusia lajeja ja oppimaan uusia taitoja tunneilla. Näin myös hukataan paljon lahjakkaita palloilijatyttöjä ja taitavia tanssijapoikia. Sukupuolijaottelu ei myöskään ota huomioon muunsukupuolisia, joten heidän on valittava ryhmistä, joista kumpaankaan ei koe kuuluvansa.

Toivottavasti pääsisimme eroon tästä kivikautisesta systeemistä.

Declan McMenamin

8E, Takahuhdin koulu