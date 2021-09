Erityisesti lapsiperheet ja vanhukset joutuvat mahdollisesti muuttamaan edullisempien asumiskustannusten perässä pois keskustasta, ehkä naapurikuntiin. Tämä ei ole toivottavaa.

Tonttien lunastamisesta ja vuokrista Tampereella kirjoitettiin Aamulehdessä. Asia koskee myös Juhannuskylässä olevaa taloyhtiötä, jonka hallituksen puheenjohtajana toimin, sillä meillä tontin vuokran nousu 1.5.2021 alkaen merkitsi osakkaille/asukkaille korotusta 0,5 eurosta 5,2 euroon asunnon neliöltä.

Tämä siis normaalien kulujen ja taloyhtiölainojen lyhennysten päälle. Muutos oli erityisen suuri, kun maksamme 1 300 neliömetrin rakennusoikeudesta, vaikka rakennettua on vain alle 800 neliömetriä. Uutta ei voi rakentaa vanhaa taloa purkamatta tai tuhoamatta sata vuotta vanhaa, pihan kulttuurihistoriallista miljöötä. Sama tilanne on naapurilla tien (Aleksanterinkatu) toisella puolella.

Ennen taloyhtiömme tontin vuokran korotusta olimme asiassa aktiivisia ja nyt meneillään on koko Juhannuskylän kaavamuutos, jossa – niin on meille lupailtu – talomme suojellaan ja vuokra muutetaan vastaamaan todellisuutta. Tilanteemme on siis varovaisen positiivinen. Asialla on kuitenkin yleisempikin merkitys.

Pormestariohjelmassa lähdetään siitä, että vuokria maksetaan vaan realisoituneista neliöistä, ei rakennusoikeuden mukaa. Tämä on hieno avaus.

Tampereen kaupungin linjausten mukaan tonttien vuokrat ovat markkinalähtöisiä: mitä kalliimpi asuntojen neliöhinta (yleensä keskustassa tai sen tuntumassa), sitä suurempi myös vuokratontin vuokra. Periaatteessa tämä on oikein, mutta jos erot tonttien vuokrissa ovat liian suuria, alkaa kaupunki jakautua rikkaiden ja köyhien asuinalueisiin. Erityisesti lapsiperheet ja vanhukset joutuvat mahdollisesti muuttamaan edullisempien asumiskustannusten perässä pois keskustasta, ehkä naapurikuntiin. Tämä ei ole toivottavaa.

Tontin vuokra on kuntalaisille eräänlainen tasavero, joka kohdistuu tulotasosta riippumatta asujaan. Joissakin tapauksissa tätä voidaan kompensoida asumistuella, mutta keskituloinen työssäkäyvä perhe ei sitä yleensä saa. Sitä paitsi asumistuki - vaikka auttaakin eläkeläisiä, opiskelijoita, työttömiä ja muita vähävaraisia - nostaa asuntojen hintoja ja rahat valuvat viime kädessä asuntoja vuokraaville omistajille.

Tontin vuokra tulee määritellä ottamalla huomioon, miten se ja pakolliset muut maksut kuten kiinteistövero vaikuttaa asumiskuluihin, niille pitää asettaa jokin selvästi määritelty yläraja.

Kohtuuttoman suuret vuokrat vaikuttavat myös talojen kunnossapitoon ja perusparannuksiin. Johtuen korkeasta vuokrasta ei esimerkiksi meidän taloyhtiössämme voida toteuttaa tällä hetkellä kuin välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, koska suurempia perusparannuksia varten yhtiövastiketta ole mahdollista enää korottaa. Esimerkiksi energian kulutusta vähentävät, välttämättömät investoinnit ovat tällä hetkellä jäissä.

Tontin lunastamismahdollisuutta on myös ehdotettu. Ajatus on tutkimisen arvoinen, mutta toteutuksessa kysymys on tavasta ja hinnasta. Maksusuunnitelma tulee olla taloyhtiön asukkaille realistinen. Kuten pormestariohjelmassa todetaan, vuokran ja muiden ehtojen tulee olla asukkaille kohtuullinen. Toivottavasti voimme luottaa tähän lupaukseen.

Esko Turunen

Tampere