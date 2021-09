Mihinkään ei ole päässyt, ketään ei ole voinut tavata, kaikkialla on ollut pakko pitää tukahduttavaa maskia, ankeaa on ollut. Kuka edes muistaa miten tuskaisen kauan tätä epäelämää on kestänyt?

Mutta kiitos Manse PP, kiitos Kaupin yleisö! Pelastitte syksyn, kun vielä hetki täytyy jaksaa koronan rajoittamaa elämää.

Kaupin karnevaaleilla saa huutaa, saa tuulettaa, saa olla innoissaan yhdessä muiden kanssa. Saa rupatella ja kokea yhteyttä ventovieraiden kanssa, saa muistella kuinka osasi pesäpallon säännöt vuonna -95 mutta mitäs nämä uudet kotarit ja muut ovat, saa ottaa oluen tai kaksi.

Kaupissa saa tuntea olevansa elossa.

Kiitos Manse PP rohkeista pelaajahankinnoista ja pitkäjänteisestä työstä tuoda pesäpallo Tampereelle. Kiitos raikkaista ja fiilistä nostattavista mainoksista ratikassa!

Meistä jokainen tuntee lajin, mutta huippu-urheilu on aina ihan eri juttu. Ja Tampere on huippu-urheilun ykköskaupunki Suomessa. Pesis kuuluu Manseen.

Kyllä se koronakin tästä.

Mansen miehille onnea kultajahtiin ja naisille pronssipeleihin! Nähdään ja tuuletetaan Kaupin karnevaaleilla!

Noora Hildén

Kangasala