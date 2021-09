Standardit ovat yhteisiä pelisääntöjä, ne ovat hyviä työkaluja, kirjoittaa Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä.

Kunnat pitävät huolta terveydestämme, hyvinvoinnistamme, koulutuksesta ja monesta muusta arkeemme vaikuttavasta asiasta. Rahat tähän tulevat meiltä kansalaisilta. Kuntien pitäisi siis toimia mahdollisimman tehokkaasti, laadukkaasti ja kestävästi.

Kuntakentällä teettämämme tutkimuksen mukaan asiat voisivat kuitenkin olla paremminkin. Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia sanoi, että standardeja ei käytetä kunnan toiminnassa, ja 31 prosenttia ei tiennyt, käytetäänkö vai ei.

Standardit ovat yhteisiä pelisääntöjä, jotka työstetään yhdessä ja avoimesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Standardeja eivät siis tee viranomaiset tai vaikkapa EU. Aloitteen uuden standardin laatimisesta voi tehdä kuka tahansa. Kevyimmillään standardisointiin voi osallistua seuraamalla standardisointityön etenemistä tai kommentoimalla standardiehdotuksia. Vahvimmin pääsee vaikuttamaan osallistumalla itse työryhmiin, joissa standardit laaditaan.

Mitä tekemistä standardeilla on kunnan tehokkaan toiminnan kanssa?

Standardit ovat hyviä työkaluja kunnille tärkeillä sektoreilla, kuten terveydenhuollon kehittämisessä ja kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa. Niillä voidaan varmistaa, että asiat sujuvat sutjakammin ja että hankitut palvelut ja tuotteet ovat laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita.

Hyvä esimerkki on Kemin kaupunki. Siellä ympäristöstandardin käyttöönotto on edistänyt kestävää kehitystä, mutta tuonut myös muita hyötyjä. Standardin mukaan toimiminen on tuonut kuntaan ennen kaikkea järjestelmällisyyttä ja eri yksiköiden välistä koordinointia. Se on myös tuonut toimintoihin tavoitteellisuutta ja jatkuvaa parantamista.

Suomen kunnat ja kuntayhtymät käyttävät julkisiin hankintoihin vuosittain 23 miljardia euroa. Ei siis ole yhdentekevää, miten rahat käytetään. Hankintaprosesseihin tarvitaan läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta, jotta virheiden mahdollisuus vähenee. Tähän päästään standardeilla.

Tätä heijastavat myös kyselymme tulokset. Standardeja hyödyntäneiden joukossa kokemukset ovat olleet erinomaisia: 75 prosentilla oli hyvät tai erittäin hyvät kokemukset standardien käytöstä, huonoja kokemuksia ei kenelläkään.

Vähäisen hyödyntämisen takana on ehkä väärinymmärrys: standardeja pidetään omaan toimintaan liian jäykkinä pakkopaitoina, liian vaikeina soveltaa tai liian kalliina.

Standardien käyttäminen ei ole mitään rakettitiedettä – terve järki riittää. Käyttö on vapaaehtoista, standardeja voidaan soveltaa omien tarpeiden mukaan, eivätkä ne sinällään ole kalliita. Standardin hankkiminen maksaa keskimäärin 60 euroa, mikä ei kuntien budjetissa paljon paina. Hyödyt ovat pitkällä aikavälillä moninkertaiset.

Asiaa kannattaisi miettiä siltä kannalta, että standardeilla saa käyttöönsä koko maailman asiantuntijoiden osaamisen, heidän yhteisen näkemyksensä hyvästä toimintatavasta tai toteutuksesta. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

Väärinymmärryksistä ja vähäisestä kokemuksesta huolimatta kyselyn vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että standardien merkitys kasvaa seuraavan 10 vuoden aikana.

Standardien käyttäminen on siis kunnille, kuntien työntekijöille ja kuntalaisille hyödyllistä ja kannattavaa. Standardien tuoma selkeys tekee työn tekemisestä kunnissa sujuvaa ja mielekästä. Kuntalaiset saavat laadukkaita palveluja, ja kunnat toimivat tehokkaammin, mikä merkitsee selviä säästöjä.

Helena Vänskä

toimitusjohtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry