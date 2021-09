Kiitän ylilääkäri Myllymäkeä vastauksesta (AL 6.9.). Hänen mukaansa takaisinsoittopalvelulla "pyritään helpottamaan yhteydenottamista".

En ole laintuntija, mutta epäilen hiukan koko takaisinsoittopalvelun laillisuutta. Siinä lähdetään jokseenkin loukkaavasti olettamasta, että kansalais-alamaisella on määrättömästi aikaa odottaa puhelimen ääressä kalenteri ja muistiinpanovälineet vieressä.

Se on kaukana jopa vanhusoletetun todellisuudesta. Otanko minä vessaan puhelimen mukaani? Entä kun on käytettävä klapikonetta? Ajettava autoa? Käytävä kaupassa? Meillä kansalaisilla kun on niin ruumiin- kuin muitakin toimintoja. Ne kaikki meidän oletetaan keskeyttävän epämääräiseksi ajaksi.

Minun kohdallani 9.9. se kesti 2 tuntia 40 minuuttia keskellä parasta työpäivää.

Tellervo Tuominen

Tampere