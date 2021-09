Joka päivä lukemattomat vanhemmat tekevät parhaansa ollakseen lapsilleen kokonainen kylä. He sanottavat tunteita ja tulostavat vaatekaapin oveen apukuvia. Vievät lapset kaikkiin harrastuksiin itse, sillä samassa kaupungissa ei asu ainuttakaan lähiomaista. Vanhemmat jopa tekevät itse itsestään lastensuojeluilmoituksia.

Ja he valvovat, että anoreksiaan sairastunut lapsi syö. Nukkuvat lapsen vierellä koiranunta varmistaakseen, ettei tämä nouse salaa yöllä viiltämään itseään. Pelkäävät kuollakseen menetystä, mutta potevat silti huonoa omaatuntoa toivoessaan lapselle jaksoa suljetulla osastolla – jolle tosin ei ruuhkan vuoksi välttämättä pääse, ellei ole yrittänyt tai välittömässä vaarassa yrittää itsemurhaa.

Ja sitten ovat tietysti ne lapset, joiden vanhemmat eivät syystä tai toisesta pysty huolehtimaan heistä.

Verraten lyhyen koulupsykologin urani aikana olen saanut oppia, kuinka tärkeää on aina osata kannatella toivoa.

Vanhemmat ja opettajat tapaavat olla siinä hurjan taitavia. He laativat huolellisia Wilma-viestejä, ravaavat neuvotteluissa ja kaikin tavoin näyttävät lapsille, että minä välitän ja minä autan. Muistuttavat lapsia ja itseään siitä, että kaikki kyllä vielä helpottuu.

Me opiskeluhuollon työntekijät pyrimme samaan: kannattelemaan toivoa. Siihen pyrkivät myös ne tahot, joille me perheet lähetämme. Ja ne tahot, joille ne tahot perheet lähettävät. Ja kaikki siinä välissä.

Toivo voi toisinaan olla koetuksella eri palveluiden työntekijöiden heitellessä toisiaan lähetebumerangeilla. Jos ei ole resursseja tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi ja haluaisi, on aikaa ostettava vetoamalla joko väärään osoitteeseen tai kollegiaalisuuteen.

Minulta on useampi sairaanhoitaja joutunut erikseen varmistamaan, ehdinhän tavata nuorta edes harvakseltaan siihen saakka, kunnes terapiapaikkoja vapautuu.

Toivon kannattelijat eivät saa loppua kesken. Siksi yhä useamman on liityttävä heihin. Ja minä katson nyt erityisesti kaikkia meitä, jotka päätämme siitä, kuinka julkista rahaa jaetaan.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa olen istunut vieläkin vähemmän aikaa kuin koulupsykologin tuolilla, vasta kuukauden verran.

En kuvittele, että voin sieltä käsin pelastaa maailman: me jaamme sitä niukkuutta, jonka valtuusto meille budjettikehyksessä suo. Mutta on kerta kaikkiaan välttämätöntä, että tämän kaupungin päättäjät suostuvat toivon kannattelijoiksi. Silloinkin, kun niukkuuden taakse tekee mieli piiloutua.

On välttämätöntä, että luokissa ehditään riittävästi auttaa erilaisia oppijoita. On välttämätöntä, että lyhytterapiaan pääsee ennen kuin on ehtinyt unohtaa, miksi edes oli hakeutumassa sinne. On välttämätöntä, että palveluissa on aikaa kannatella myös vanhempia.

On hienoa, että palveluita tahdotaan “vahvistaa” ja että niihin halutaan “panostaa”. Mutta on välttämätöntä, että nämä kauniit sanat muuttuvat rahaksi. Se on välttämätöntä, sillä ei kukaan jaksa loputtomiin olla kokonainen kylä.

Kukka Kunnari

varavaltuutettu (vas.), sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Tampere