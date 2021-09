Kansanedustaja: Frisbeegolfille on oltava tilaa Tampereella

Uudessa Tampereen pormestariohjelmassa linjataan Ruotulan alueen kaavoittamisesta. Vaikka monet tarpeet on pyritty huomioimaan, on uhkana, että Tampereen Frisbeegolfkeskus jää suunnitelmissa jalkoihin.

Liikkumattomuus on eräs suurimmista kansanterveydellisistä haasteista, joita tulisi kyetä lähivuosien aikana ratkaisemaan. Matalan kynnyksen maksuttomat lähiliikuntamahdollisuudet ovat haasteen taklaamisessa mitä mainioimpia keinoja.

Tampereen Frisbeegolfkeskus on Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellinen ja se täyttää kansainväliset kriteerit. Kävijälaskurin mukaan kenttää käyttää noin 9 000 harrastajaa kuukausittain. Tämä on valtava määrä liikutettuja nuoria ja aikuisia, jotka ovat löytäneet lähiluontoon omatoimisesti. Näiden lukujen on painettava vaakakupissa.

Koska kaavoituksen erilaiset intressit ja haasteet ovat valtavat, aluetta on alettava kehittää yhteistyössä kaupungin ja eri toimijoiden välillä. Frisbeegolfille on löydettävä lisää tilaa vetovoimaisessa kaupungissa. Kyseessä on myös harrastusmuoto, johon uunituoreessa pormestariohjelmassa luvataan panostaa.

Jouni Ovaska

kansanedustaja ja keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja, Tampere