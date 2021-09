Yrittäjyydestä ei elä vain yrittäjä, vaan koko hyvinvointivaltio.

Menneen puolentoista vuoden aikana Suomessa on yritetty enemmän kuin aikoihin. On yritetty pitää nenä, tai edes snorkkelin pää pinnalla niin, ettei muuta ole mieleen mahtunut. Yrittäjän pitkäaikainen suunnitelma on tarkoittanut lähinnä sitä, että jospa happea riittää itselle ja työntekijöille seuraavaan päivään.

Yrityksiä on aina syntynyt ja kuollut, mutta viime ajat ovat sekoittaneet peliä ja muuttaneet sen sääntöjä.

Mennyt vuosi on ollut monelle yrittäjälle raskas. Puhun itse liikunta-alasta sen moninaisia koukeroita seuranneena, mutta kokemus lienee yhteinen muun muassa ravintola-, matkailu- ja kulttuurialan kanssa, sekä kaikkien niiden alojen ja yritysten kanssa, jotka ovat osa tätä verkostoa.

Yrittäjyyteen kuuluu aina tietty riski. Yrityksen perustamisvaiheessa yrittäjä hyväksyy, että hänen vastuullaan on kantaa muun muassa strateginen, taloudellinen ja operatiiviinen riski. Jokainen tehty sopimus on riski. On vastuu-, tietoturva- tuote-, ympäristö- ja rikosriskejä. On omaisuus- toiminta- ja henkilöriskejä. Mutta olipa riskien lista miten pitkä ja kattava hyvänsä, yrittäjän riski ei ole se, että sääntöjä noudattava, elinkeinovapauteen perustuva liiketoiminta määrätään yksipuolisesti suljettavaksi tai sen palveluja kehotetaan olemaan käyttämättä.

Liiketoiminta synnyttää kuluja myös silloin, kun ovet ovat suljettuna. Tällaiselta riskiltä ei voi suojautua vakuutuksella tai omalla työllä. Siihen ei kertakaikkiaan voi varautua, ja kuitenkin ulkopuolelta tulleet sulkupäätökset ovat monen yrittäjän kohdalla tulleet todeksi.

Koronan kanssa me kaikki olemme samassa veneessä. Tai ehkä ei aivan. Yrittäjät ja yritykset ovat olleet niitä, jotka ovat yrittäneet snorkkeleidensa kanssa roikkua veneen perässä ilman pelastusrenkaita valmistautuen samalla potkuttelemaan vauhtia koko veneelle niin että vesi kuohuu, heti, kun lupa siihen liikenee. Pidetään elinkeinoelämä vauhdissa, veneestä ohjataan, mutta suunta on peittynyt ohjeistajien taakse.

Viime aikoina on tehty suuria päätöksiä pandemian torjumiseksi, ja osa päätöksistä on tehty yritysten ja yrittäjien kustannuksella. Osa toimenpiteistä on ollut tarpeellisia ja todennäköisesti välttämättömiäkin, mutta niiden hoidosta ja toimeenpanosta on käyty keskustelua ja varmasti käydään pitkään. Tukitoimet ovat olleet epäselviä ja esimerkiksi kasvuyrityksiä kohtaan epäoikeudenmukaisia.

Tiedottaminen on ollut haparoivaa ja ristiriitaista ja tilanteen tasalla pysyminen on vaatinut yrittäjiltä kohtuuttomia ponnisteluja.

Isossa kuvassa tulevaisuus on kuitenkin valoisa, kuten aina, kun katsotaan tarpeeksi pitkälle.

Yrittäminen ja yrittäjyys on sataprosenttisen kannustettavaa ja kunnioitettavaa toimintaa. Yrittäjyydestä ei elä vain yrittäjä, vaan koko hyvinvointivaltio. Työpaikat syntyvät yrittäjyydestä. Tulot ja tulonsiirrot syntyvät yrittäjyydestä. Toivon, että yrittäjyys on etenkin nuorten keskuudessa edelleen hyvässä nosteessa tämänkin episodin jälkeen.

Tässä pelissä ei ole ollut yrittäjien puolella epäonnistujia, mutta häviäjiä valitettavasti on ollut, täysin riippumatta siitä, miten hyvin ja omistautuneesti omaa peliään on pelannut.

Kehotan sinua ostamaan tällä viikolla personal trainer tunnin, hieronnan, ravintolalounaan, hotelliviikonlopun, konsertti-, teatteri- tai urheilutapahtumalipun tai vaikka kuntosalijäsenyyden. Ei siksi, että yrittäjä kenties vielä kuivattelee kamppeitaan kylmän kylvyn jäljiltä, vaan siksi, että se yksinkertaisesti tekee sinulle hyvää. Kaikki yrittäjien palvelut ovat sinua varten. Se on hyvä muistaa vuoden jokaisena päivänä.

Johanna Riihijärvi

toimitusjohtaja, Kuntokeskus Liikku Oy