Entisenä tamperelaisena testasin synnyinkaupunkini uuden ratikan. Vatsassa lennelleet pienet perhoset katosivat nopeasti heti vaunuun päästyäni. Matkustaminen sujui alusta alkaen vaivattomasti, vaikka liikuin pyörätuolilla.

Koska ratikka pysähtyi joka pysäkillä ja pysäkkien kohdalla näkyi näytöllä pysäkin nimi ja kuului aina selkeä sijaintikuulutus, pysyi helposti kartalla ja tiesi koko ajan missä mentiin.

Ystäväni kertoi omasta ratikkakokemuksestaan ja kritisoi ainoastaan sitä, että kyynärsauvojen käyttäjille penkit ovat hieman ahtaat. Taittuvista penkeistä meinaa myös tippua jarrutuksen tullessa. Lisäksi hän koki seuraavan pysäkin puolen näyttävät nuolimerkinnät todella huomaamattoman värisiksi.

Myös "inva-nappi", jolla voi ilmoittaa pidemmän pysähdyksen tarpeesta, sijaitsee kehnossa paikassa; se löytyy penkkien välistä vaunun ulkoseinältä, eikä sitä meinaa ensiksi löytää millään. Mutta kun sen on ensimmäisen kerran löytänyt, tietää mistä hakea seuraavallakin ajelulla.

Ratikassa on toki paljon hyvääkin! Aikataulua ei tarvitse katsoa, vaan voi luottaa seuraavan vaunujonon saapuvan jo pienen hetken kuluttua. Sisälle siirtyminen on helppoa, sillä vaunun lattia on aivan samassa tasossa kadun kanssa, eikä kadun ja vaunun välissäkään ole isoa rakoa.

Penkkejä on heti ovien läheisyydessä, joten huonompikulkuinenkin pääsee huilaamaan heti sisälle päästyään. Matkustus on suurimman osan matkasta huomattavasti pehmeämpää kuin bussissa.

Se on myös hieno asia, että liikuntarajoitteinen henkilö saa avustajan ilmaiseksi mukaansa, jos hänen vammaiskortissaan on vaadittu A-merkintä. Myös yksin liikkuva, pyörätuolia tai rollaattoria käyttävä liikuntarajoitteinen henkilö on oikeutettu ilmaiseen matkaan. Mielestäni hienoa vajaakuntoisten, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden huomioimista Tampereen kaupungilta.

Anne Beresford

toiminnanjohtaja, Pirkanmaan neuroyhdistys