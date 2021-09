Yksi tärkeimmistä keinoista voisi olla kaikkien niiden maiden tunnistaminen, jotka lähettävät maksukykyisiä opiskelijoita ulkomaille, kirjoittaa Tamkin lehtori.

Viime vuosina Suomen korkeakoulujen rahoitusmalliin on tullut paljon muutoksia. Yksi merkittävä muutos on se, että valtionosuus on pienentynyt ja ulkopuolisten rahoituskanavien löytämisen paine on kasvanut huomattavasti.

Ulkopuolisen rahoitusosuuden kasvattamiseen korkeakoulut voivat käyttää erilaisia keinoja, esimerkiksi osallistua hanketoimintaan, viedä koulutusohjelmia ulkomaille ja houkutella lisää maksavia opiskelijoita ulkomailta Suomeen. Tässä keskitytään viimeksi mainittuun. Suomi on pieni maa, joten tavoitteemme pitäisi olla rajattujen resurssiemme tehokas käyttö.

Maksavien opiskelijoiden houkuttelemisen yksi tärkeimmistä keinoista voi olla kaikkien niiden maiden tunnistaminen, jotka lähettävät maksukykyisiä hyviä opiskelijoita ulkomaille.

Kun maat ovat tunnistettu, Suomi voi tehostaa markkinointiaan kymmenessä parhaassa. Jokaisella korkeakoululla voi olla omaa markkinointitoimintaa, mutta pitäisi olla valtiontasoinen kymmenen maan kattava toimintasuunnitelma maksavien opiskelijoiden saamiseksi.

Pitäisi muista, että EU- ja Eta-alueen opiskelijat eivät maksa lukukausimaksua. Lisäksi on otettava huomioon, että ”parhaat aivot” eivät yleensä siirry kehittyneestä maasta toiseen.

Kun yritetään houkutella maksavia tutkinto-opiskelijoita Suomeen, Aasia ja erityisesti Bangladesh, Intia, Vietnam, Kazakstan ja Kiina voisivat olla mahdollisia alueita. Aasiassa arvostetaan erityisesti eurooppalaista koulutusta.

Bangladesh on Etelä-Aasian yksi taloudellisesti nousevista maista. Unescon vuoden 2019 tiedon mukaan joka vuosi 60 000 bangladeshilaista opiskelijaa lähtee ulkomaille opiskelemaan korkeakoulututkintoa (kandidaatti, maisteri tai tohtori). Syitä näin valtavan opiskelijamäärän maasta lähtöön on monia, esimerkiksi kiinnostus ulkomaiseen koulutukseen, oman maan koulutuksen heikko taso, teoreettinen koulutus, työelämäyhteyden puute ja väkivaltainen poliittinen toiminta opiskelijoiden keskuudessa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Bangladeshilaisten opiskelijoiden suosikkimaat ovat Yhdysvallat, Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia eli englanninkieliset maat. Tänä päivänä Suomesta on tullut yksi suosikkimaa bangladeshilaisten opiskelijoiden ja heidän perheidensä keskuudessa.

Itse olen kertonut suomalaisista korkeakouluopiskelun mahdollisuuksista bangladeshilaisille kiinnostuneille viisi kertaa Dhakassa, Bangladeshissa. Näin siellä, että monia hyviä nuoria kiinnosti opiskella suomalaisissa korkeakouluissa.

Tampereen korkeakouluyhteisö eli Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdessä voivat hyvin houkutella joka vuosi kaksisataa maksavaa opiskelijaa Bangladeshista.

Toinen keino maksavien opiskelijoiden houkuttelemiseen voi olla tarpeiden analysointi. Miksi opiskelijat liikkuvat maasta toiseen?

Monet liikkuvat pelkästään suorittaakseen tutkintonsa, toiset jäävät opiskelun jälkeen pysyvästi isäntämaahan. Suomi tarvitsee paljon maksavia nuoria opiskelijoita, jotka jäävät pysyvästi tänne opiskelun jälkeen tekemään töitä tai perustamaan oman yrityksen. Näitä ryhmiä pitäisi auttaa kielen opiskelussa, kulttuuriin sopeutumisessa, osaamisen päivittämisessä ja työn saamisessa.

Urapalvelutoimintaa olisi laajennettava kaikille kansainvälisille opiskelijoille. Tampere International Housen toimintaa voisi nopeuttaa, tehostaa, laajentaa ja vakiinnuttaa.

Kolmas tärkeä keino houkutella maksavia opiskelijoita voi olla viestiä heille suomalaisesta yhteiskunnasta, arkipäivästä, koulutusjärjestelmästä, luonnosta, työelämän tasapainosta, tasa-arvosta, oikeusvaltiosta, puhtaasta ruoasta, jatkuvista kehitysmahdollisuuksista ja erityisesti lasten ja naisten oikeuksista.

Pitää luoda tunne, että Suomi on heidän paras valintansa korkeakoulutuksessa, asumisessa, työskentelyssä tai liiketoiminnassa. Miksi Suomi soveltuu parhaiten perhe-elämän aloittamiseen? Miksi Suomessa on paras tulevaisuus lapsille? Miksi Suomi on turvallinen paikka naisille?

Shaidul Kazi

Kirjoittaja on HTT, lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa (Tamk)