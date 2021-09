Kansanedustajana työ on hitaampaa lainsäädäntötyötä ja asioiden esille nostamista, pormestarina vaikuttaminen taas on suorempaa ja välittömämpää, kirjoittaa eduskunnasta Tampereen pormestariksi siirtynyt Anna-Kaisa Ikonen.

Olen viime viikkoina tehnyt siirtymää kansanedustajan tehtävästä pormestariksi. Rooli vaihtuu, mutta vaikuttamistyö samojen asioiden eteen jatkuu. Tätä työtä voi tehdä eri rooleista käsin.

Mikä sitten muuttuu?

Kansanedustajana työ on hitaampaa lainsäädäntötyötä ja asioiden esille nostamista, pormestarina vaikuttaminen taas on suorempaa ja välittömämpää.

Omalle luonteelleni sopii oppositiota ja vastakkainasettelua paremmin rooli, jossa asioita voi saada konkreettisesti aikaan ja vaikuttaminen on yhteisten asioiden hoitamista yhteistyötä rakentamalla.

Nostan tässä neljä teemaa, joiden eteen olen kansanedustajana tehnyt työtä ja joiden eteen työ jatkuu myös pormestarina: osaaminen, saavutettavuus, turvallisuus ja hoitoonpääsy.

Itselleni osaamisen ja tieteen puolesta puhuminen on sydämen asia.

Suomi ja Tampere menestyvät vain korkealla osaamisella. Siksi olen pyrkinyt vaikuttamaan koulutuksen ja tieteen edellytyksiin niin eduskunnassa kuin paikallisesti.

Lähitulevaisuuden suurin haaste tällä saralla on osaajapula, joka on koronan myötä kärjistynyt. Ratkaisuja joustavista koulutusmalleista ulkomaisten osaajien houkutteluun on haettava yhdessä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Toinen alueemme menestyksen avain on saavutettavuus ja toimivat liikenneyhteydet.

Eduskunnassa sain olla mukana 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa. Saimme siihen hyvin mukaan Pirkanmaan keskeiset liikennehankkeet. Nyt kaupunkitasolla työ jatkuu samojen hankkeiden (mm. päärata, maantiet, lentokenttä) edunvalvonnalla ja edistämisellä.

Näen myös turvallisuuden hyvinvointimme kulmakivenä.

Nostin eduskunnassa esiin poliisiresurssien vahvistamistarvetta, joka on ilmeinen: edellisviikolla julkaistussa turvallisuuskyselyssä tamperelaisia huolettaa erityisesti huumeiden käytön lisääntyminen. Poliisien lisääminen katukuvaan vähentäisi häiriökäytöstä ja rikollisuutta. Työ turvallisuuden eteen jatkuu myös kaupungin tasolla, kun haemme mm. entistä vaikuttavampia toimintamalleja päihdetyöhön ja ennaltaehkäisyyn.

Sote-uudistuskin pysyy tiiviisti työpöydällä roolista toiseen.

En kannattanut nykymallista sote-uudistusta kansanedustajana eikä sitä toivonut kaupunkikaan. Olisin edennyt hallinnonuudistuksen sijaan ihminen ja hoitoonpääsy edellä, mutta nyt kun ratkaisu on tehty, on keskityttävä siihen, että saamme ihmisten palvelut saumattomasti siirrettyä uusille hyvinvointialueille ja otettua parhaat toimintamallit käyttöön. Kun kerran tehdään, niin tehdään sitten hyvin.

Pormestarin tehtävään palaaminen tuntuu kotiinpaluulta. Tampere on kotikaupunkini ja odotan hyvää yhteistyötä sen asioiden eteenpäin viemisessä. Edessä on monia vaikeita päätöksiä ja joudumme aloittamaan kauden koronan, taloushaasteiden ja isojen hallinnonmuutosten keskellä, mutta tavoitteena on kaiken keskellä pitää katse samalla pidemmällä ja rakentaa rohkeasti kaupungin tulevaisuutta.

Roolinvaihdos ei silti merkitse valtakunnanpolitiikasta luopumista vaan tavoitteeni on kasvattaa kaupungin roolia silläkin saralla. Jatkan edelleen kokoomuksen puoluejohdossa ja olen sitä kautta mukana valtakunnanpolitiikassa. Myös ison kaupungin pormestarin tehtävä itsessään on yhä kasvavassa määrin paikka vaikuttaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tampereen on kyettävä ottamaan roolinsa tulevaisuuden elinvoima- ja sivistyskaupunkina, joka tunnetaan osaamisestaan ja hyvästä ilmapiiristään kansainvälisestikin.

Anna-Kaisa Ikonen

Tampereen pormestari, kirjoittaja oli pirkanmaalainen kansaedustaja (kok.) syyskuuhun saakka