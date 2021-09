Rahapelikysymyksen ratkaiseminen Suomessa vaatii monipuolista tarkastelua, kirjoittavat Suomen sosiaali ja terveys ry:n edustajat.

Suomessa on keskusteltu viime aikoina paljon rahapelaamisesta, rahapelijärjestelmästä, pelihaitoista sekä kansalaisyhteiskunnan rahoituksesta, jossa rahapelituotot ovat tärkeitä. Näihin kysymyksiin liittyy iso määrä keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia.

Yksinkertainen ja suoraviivainen ratkaisumalli rahapelaamisen järjestämiseen paljastuukin aina osatotuudeksi.

On selvää, että rahapelaamista on aina muodossa tai toisessa modernissa yhteiskunnassa. Koska liiallinen rahapelaaminen on haitallista sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, hyvinvointivaltiolla on velvollisuus valvoa, ohjata ja säännellä rahapelaamista.

Rahapelaamisen ohjauksessa Suomessa on ollut puutteita. Nykyisellään ohjaus on hajallaan eri ministeriöiden ja Poliisihallituksen kesken. Tämä vaikeuttaa sääntelyä ja hämärryttää valtasuhteet. Johdonmukainen rahapelipolitiikka ja vahva ote rahapelihaittojen ehkäisyyn edellyttävät keskitettyä vastuuta.

Pelihaittojen osalta on ratkaisevaa, kuinka paljon rahapelaamista haluamme maassamme sallia, ja miten haittapelaamista eri keinoilla rajoitetaan. On pohdittava, vähennetäänkö haittoja tehokkaimmin rahapelimonopolin, lisenssijärjestelmän vai jonkin muun mallin avulla. Kansainvälisten vertailuiden mukaan pelihaittoja esiintyy kaikissa malleissa.

Vaikka rakenteilla ja ohjausmallilla on väliä, lopulta yhteiskunnan suhtautuminen rahapeliongelmiin määrittää lopputuloksen. On tärkeää tarttua myös rahapeliongelmien laajempiin sosiaalisiin taustatekijöihin. Addiktiot syntyvät harvoin tyhjästä, oli kyseessä sitten rahapelit, päihteet tai muu riippuvuus.

Rahapelaamiseen liittyy monenlaisia intressejä. Esimerkkinä voidaan mainita lisenssijärjestelmiin usein liittyvät mainosmarkkinat. Ruotsin lisenssijärjestelmässä rahapelien markkinointiin käytettävä summa on jopa 20-kertainen Suomen nykytasoon verrattuna. Voidaan kysyä, ketkä markkinoinnista hyötyvät ja mitä lisääntyvä markkinointi merkitsee pelihaittojen torjunnalle?

Suomessa rahapelitoiminnan tuotoilla on mahdollistettu muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. Tuolla rahalla järjestöt puolustavat heikossa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksia, lisäävät ihmisten osallistumismahdollisuuksia sekä järjestävät vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea ja matalan kynnyksen apua.

Ratkaisuksi on esitetty järjestöjen rahoituksen siirtämistä suoraan valtion budjettiin. Pelkona on, että järjestöt joutuvat budjettirahoituksessa liian tiukkaan poliittiseen ohjaukseen ja järjestöjen autonomia murenee.

Kansalaisjärjestöjen elintila on Euroopassa viime vuosina kaventunut. Toimiva ja autonominen kansalaisyhteiskunta ja järjestöt sen osana on yksi demokraattisen yhteiskunnan kivijalka, jota pitää puolustaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat aina pitäneet pelihaittojen ehkäisyä tärkeänä ja ovat haitallisten pelimuotojen rajoittamisen takana, vaikka tämä tarkoittaisi sopeutumista alenevaan avustustasoon. Järjestöjen avustustaso on reaalisesti alentunut 2000-luvulla yli 20 prosenttia ansiotasoon suhteutettuna.

Rahapelikeskustelussa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat on punnittava avoimesti ja kokonaisuus ymmärtäen. Sellaista keskustelua Suomeen kaivataan lisää.

Eija Koivuranta

hallituksen puheenjohtaja

Riitta Särkelä

hallituksen varapuheenjohtaja

Vertti Kiukas

pääsihteeri

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry