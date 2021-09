Palvelut on päästetty potilaiden kannalta täysin kestämättömään tilaan.

Tampereen aikuispsykiatrisen avohoidon vaikeasta tilasta on ollut kirjoituksia Aamulehdessä. Haluaisin tuoda esiin potilaan näkökulman.

Me potilaat olemme ihmisiä, joilla on usein erityisiä vaikeuksia hoitoon hakeutumisen kohdalla. Psykiatrinen oireilu heikentää juuri niitä psyykkisiä voimavaroja, joita oman hoidon etsimiseen, saati vaatimiseen, tarvittaisiin. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että kun potilasryhmämme palveluita suunnitellaan, potilaiden psyykkinen hauraus otetaan huomioon hoidon toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Tiedämme, että Tampereellakin lääkärit ovat avohoidon yksiköissä harvassa ja vaihtuvat tiuhaan, eikä pitkäkestoisen psykoterapeuttisen tuen aikoja saa.

Kokemukseni on, että pelkkä systeemin kanssa yhteyteen pääseminen on tehty kohtuuttoman vaikeaksi niillekin potilaille, joilla on olemassa oleva hoitosuhde yksikössä.

Kerron esimerkin: yhdessä hoitoni vaiheessa Taysin alaisuuteen siirtyneessä mielialahäiriöyksikössä jouduin lopulta turvautumaan paperipostiin, jotta saisin edes jotenkin yhteyden uuteen lääkäriini, silloinkin huomattavan monen epätietoisuudessa vietetyn viikon jälkeen. Tämä siis 2020-luvulla, ei 1920-luvulla.

Puhelinyhteyttä polille on sittemmin muutettu. Mutta potilaana saan edelleenkin odotella vastaanottoaikaa uudelle lääkärille tietämättä mitään odotuksen kestosta tai tuloksesta.

Kaikilla ei ole varaa siirtyä yksityisen erikoissairaanhoidon piiriin. Kaikki eivät myöskään ole työterveyshuollon piirissä tai kuulu edes Kelan kuntoutuspsykoterapian kohderyhmään. Monet meistä ovat pelkästään julkisen avohoidon varassa.

Olen varma, että psykiatrisen avohoidon ammattilaiset haluaisivat hoitaa meitä potilaitaan hyvin, mutta silti palvelut on päästetty potilaiden kannalta täysin kestämättömään tilaan.

Eikä tämä avohoidon lamaannus tuota säästöjäkään: potilaat vain muuttuvat psykiatrisiksi aikapommeiksi, jotka räjähtäessään vaativat jo ennestään ylikuormittunutta – ja hyvin kallista – osastohoitoa.

Tunnen suurta huolta niistä potilaista, jotka eivät jaksa nostaa päätään vaatiakseen tarvitsemaansa hoitoa. Lisäksi monien psyykensairauksien, kuten esimerkiksi masennuksen, (jota sairastaa todella moni avohoidonkin potilas), oirekuvaan kuuluu itsetuhoisuuden riski.

Tiedän itse, kuinka yllättävän nopeasti siedettävä vointi voi romahtaa epätoivoiseksi, kun potilas tuntee jäävänsä yksin ja vaille tukea oman olonsa ja ahdistuksensa kanssa.

Taloussyyt perusteluna hoidon toteutuksen ongelmiin toimivat vain tiettyyn pisteeseen asti. Sen jälkeen tämä perustelu muuttuu irvokkaaksi. Sillä kehtaammeko me todella sanoa avohoidon hauraimmille potilaille, että olemme laskeneet hinnan heidän hengelleen – mutta että meillä ei ole varaa siihen?

Potilaana en tiedä, miksi uudistusten seurauksena avohoitopalvelut ovat romahtaneet. En sitäkään, mitä pitäisi tehdä, että ne alkaisivat toimia. Tiedän vain sen, että toimeen ryhtymisen hetki on todellakin nyt.

Annina Ylä-Kapee

FT ja koulutettu kokemusasiantuntija, Tampere